莊子雄表示:「我們希望Made in HK進化至Made by HK, 不止是在生產製造此狹義上Made in HK,而是包括研發、知識產權、市場推廣、銷售以至品牌管理等高增值服務的Made by HK完整產業。」

「港進行科研 大灣區產業化」

中國去年11月已與日、韓、澳、紐及東盟十國簽訂《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP),明年生效,屆時該15個成員國彼此貿易的逾九成產品將免關稅,莊子雄認為,本港料會爭取成為RCEP生效後第一批加入的經濟體之一,屆時,可以此為基礎,「在本港進行科研,在大灣區產業化,再在東南亞進行量產及外銷」,並且鞏固本港成為區域企業總部的角色。

