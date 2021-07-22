工總副主席莊子雄：推動本港再工業化 土地政策須配合

莊子雄近日發表由他出任召集人、香港工業總會六十周年項目《香港製造：香港工業啟新章 》的研究報告，提到內地全國有約4.6萬港資廠商，當中位於廣東省及大灣區9市的分別約2.2萬及約1.4萬，他們在2019年利潤總額約6093億元人民幣，折合約6801億港元，相當於當年香港本地生產總值（GDP）約23.7%。

外界普遍認為，隨着1980年代開始工廠北移，本港經濟過去40年由服務業主導，當中以金融地產為支柱，製造業已經微不足道，但事實並非如此簡單，莊子雄引述上述研究報告指出，雖然本港服務業佔GDP百分比由1981年低於80%增至2019年的逾90%，期內製造業佔GDP百分比由10%以上減少至5%以下，惟本港服務業可分為消費服務、政府服務及生產服務，生產服務業主要服務位於內地全國的港資廠商，2019年對GDP貢獻高達42.2%（見圖1）。

因此，他認為，香港工業對GDP的實際貢獻應該在40%以上，建議港府修訂經濟數據統計方法，把港資企業在內地以至全世界的經營情况也納入統計。

本港土地有限 應發展高增值製造業

莊子雄指出，由於本港具備一流的大學，加上在其他方面創科上的優勢，中央於3月公布的「十四五」規劃中已首次提出支持本港建設為國際創新科技中心，而且港資廠商具備產業化能力，加上其他優勢，他建議港府選定優勢行業，並且在各方面給予支持，推動本地「再工業化」（見圖2），他說：「在本港再工業化的過程中，政府應該適當改變『大市場、小政府』的思維，需要選定優勢行業，集中生產、學術、研究資源發展核心技術，重點培養工業技術人才庫，同時給予政策便利的措施，鼓勵工商界投資發展有關行業，成為香港經濟新的支柱。」

在本地「再工業化」選定優勢行業中，莊子雄認為，「即使本港土地有限，難以進行大規模的生產，但是我們可以選擇香港最具競爭力及高增值的製造業發展」，當中先進電子業、食品科技及食品加工、回收及環保工業，以及生物科技工業均有條件建立核心優勢，可以優先考慮發展。

2033年特殊工業用地缺70公頃

莊子雄表示，港府應該及早規劃工業用地，以支持本地「再工業化」，「大家都知道香港的土地資源很有限，而且先進製造業對此更有比較高的要求，例如（在相關土地落成的工廈）負重要大、樓底要高、樓面要大、需要電力供應及無塵空間，港府必須早點就此規劃；工總亦希望舊式工廈重建作現代工業用途時，港府可以提供更多的優惠」。他亦建議港府選定優勢行業設立工業園。

香港工業總會企業傳訊部在回覆記者提問時補充：「根據政府《香港2030：規劃遠景與策略》研究報告顯示，至2033年與再工業化相關的特殊工業用地短缺量會飈升至70公頃，可見發展特殊工業用地迎合再工業化需求已迫在眉睫。特殊工業用地的短期新供應包括多幅政府近期出售指定供現代物流發展的用地，而中長期新供應則來自各已規劃的主要發展項目，包括古洞北和洪水橋新發展區、港珠澳大橋香港口岸上蓋發展項目、屯門40區和46區，以及落馬洲河套區19區。這些項目在中長期合共會提供390萬平方米的新樓面面積。

工總期望政府能盡快落實計劃，讓業界部署在港設置先進製造業生產線，引入最新技術，推動香港再工業化。」

舊式工廈改建現代工業用途 予補價折扣

另外，香港舊式工廈（泛指1987年前落成）現時申請重建時，標準補地價金額中改建後成為商業用途或現代工業用途，兩者補地價金額是相同的。工總建議，對改建後用於現代工業用途的工廈重建計劃給予補地價折扣，鼓勵業主維持工廈作工業用途，並提供適合先進製造業的特殊工業空間予租用。工總指出，香港科技園公司在工業邨推出類似大樓（即大埔工業邨的精密製造中心及醫療用品製造中心、將軍澳工業邨的數據技術中心及先進製造業中心、元朗工業邨的微電子中心）均廣受業界歡迎。

籲擴建環保園食品工業園

工總亦建議政府擴建環保園及考慮設食品工業園等。此類行業所需用地較大，未必適合在巿區的多層工廈進行；設立工業園可提供共用設施、基建、工業友善的配套等。政府設置的工業園可獲更長期及穩定的租約，有效鼓勵廠商投資及引入新技術。

目前，本地環保園已接近飽和，有迫切需要擴充，吸引廠商參與，擴大本地垃圾處理及回收再造的容量。當中，據工總了解，大埔及將軍澳工業邨的用途已接近飽和，政府或需考慮在新發展區尋找用地作工業園之用。

明報記者 葉創成

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