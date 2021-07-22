英皇2.59億元統一上環高陞大樓業權

【明報專訊】英皇國際（0163）近年積極進行多個市區併購項目，其中位於上環的高陞大樓，昨日進行強拍，英皇在無對手下，以底價2.59億元統一項目業權。上述物業位於皇后大道西78至80號、及荷李活道265至267號交界，英皇持有項目約91.89%業權，尚欠3個單位未成功收購，在2019年8月申請強拍，並在今年5月獲批強拍令。
上述項目佔地約2144方呎，預計可建總樓面約1.9萬方呎。第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，在疫情影響下，今年上半年強拍申請數目減少，預計下半年申請宗數會稍微回升，約有10至15宗。
伙慈善機構推房屋共享計劃
資料顯示，英皇去年10月公布，與慈善機構新家園協會合作，推出「共•融舍」房屋共享計劃，以象徵式1元租金，把上述高陞大樓22個單位租予新家園協會負責營運，為期1年，再分租予有迫切住屋需要或正輪候公屋3年以上的基層人士。
據悉，單位實用面積約340至390方呎，每個單位標準費用為每月5700元，可容納最多2個家庭或3個同性別、同種族的單身人士共住及攤分費用。英皇負責所有單位的翻新修葺工程，同時獲集團旗下歐化贊助單位內的基本家俬配置，如牀、牀褥、衣櫃及餐桌椅等。
此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，新蒲崗雙喜街匯達商業中心28樓全層，面積約5632方呎，現以每方呎約25元招租，月租叫價14.08萬元。土地註冊處資料顯示，業主在2012年10月3289萬元購入，若以月租14.08萬元租出，將獲租金回報率5.1厘。