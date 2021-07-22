東南亞疫情阻晶片供應 汽車手機業受挫

【明報專訊】《金融時報》指出，東南亞地區疫情加劇，越南、馬來西亞等地確診人數屢創新高，惟當地卻是半導體供應鏈重鎮，疫情嚴峻恐導致全球晶片短缺惡化，衝擊環球汽車、手機及科技產業。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Geoffrey Okamoto表示，疫情造成價值約15萬億美元（約117萬億港元）的全球產出缺口，各國需考慮在產品、勞動力及金融市場實施「困難的改革」，以填補這產出缺口。平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）亦表示，全球半導體短缺將削弱今年下半年的汽車銷售，但維持今年的利潤率展望不變。
摩通估計，全球約15%至20%的被動元件（passive components，即不能產生能量的電子元件）在東南亞生產，當中包括用於智能手機和其他電子產品的電阻器和電容器。單在馬來西亞，就有超過50家跨國晶片業者在當地設廠，大量半導體的測試及包裝廠房也設於當地。隨着該國近期實施第四輪防疫封鎖，相關廠房只能以六成員工維持生產。在越南，大量確診個案來自胡志明市。三星電子位於該市的一家電子廠因爆發疫情而減產。
平治次季銷量增長27%
疫情造成的半導體短缺，促使戴姆勒等主要車廠削減今年的汽車產量。不過汽車需求隨着經濟重啟而激增，加上庫存減少，令新車和二手車價格上漲。德國汽車巨擘戴姆勒公布，平治第二季的銷量增長27%。該公司預計，全年的汽車銷量將與2020年持平。