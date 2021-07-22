拜登提名Alphabet宿敵 掌反壟斷機關

【明報專訊】美國總統拜登宣布，將提名Alphabet（美：GOOG）宿敵、民主黨內進步派的坎特（Jonathan Kanter），領導美國司法部的反壟斷機關，反映美國政府的反壟斷力度繼續加大。今年早前，拜登還提名莉娜汗（Lina Khan）擔任聯邦貿易委員會（FTC）主席，後者長期批評科技行業涉及壟斷。
美國白宮表示，坎特是傑出的反壟斷律師，擁有20多年經驗，在其職業生涯，他一些推動強而有力的反壟斷執法和政策。彭博社稱，坎特曾代表微軟、Yelp等公司控告Alphabet涉及壟斷行為。不過若其任命獲參議院確認，Alphabet可能要求坎特在美國司法部控告Alphabet的訴訟迴避。
摩通CEO獲150萬股期權獎勵
此外，摩通（JPMorgan，美：JPM）董事會以股票升值權（Stock Appreciation Rights，SAR）的方式，向行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）派發150萬股期權獎勵，旨在令戴蒙在「相當長時間內」繼續領導摩通。只要未來股價升穿周二的148.73美元平均價行權，戴蒙將可獲兩者的差價。戴蒙至少在5年內不能行使這些期權，且必須在2031年7月前，持有從該獎勵計劃所獲得的任何淨股份。摩通內部預測，現年65歲的戴蒙在10年後可獲利4900萬美元（約3.8億港元）。