拜登提名Alphabet宿敵 掌反壟斷機關

美國白宮表示，坎特是傑出的反壟斷律師，擁有20多年經驗，在其職業生涯，他一些推動強而有力的反壟斷執法和政策。彭博社稱，坎特曾代表微軟、Yelp等公司控告Alphabet涉及壟斷行為。不過若其任命獲參議院確認，Alphabet可能要求坎特在美國司法部控告Alphabet的訴訟迴避。

摩通CEO獲150萬股期權獎勵

此外，摩通（JPMorgan，美：JPM）董事會以股票升值權（Stock Appreciation Rights，SAR）的方式，向行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）派發150萬股期權獎勵，旨在令戴蒙在「相當長時間內」繼續領導摩通。只要未來股價升穿周二的148.73美元平均價行權，戴蒙將可獲兩者的差價。戴蒙至少在5年內不能行使這些期權，且必須在2031年7月前，持有從該獎勵計劃所獲得的任何淨股份。摩通內部預測，現年65歲的戴蒙在10年後可獲利4900萬美元（約3.8億港元）。

（綜合報道）

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