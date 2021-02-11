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Netflix訂戶季度增長154萬 近10年最弱 業績遜預期股價早段挫

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix（美：NFLX）第二季在北美流失43萬訂戶，全球訂戶季度增長放緩至154萬，略高於分析師預期，卻是近10年最微弱的季度增長。Netflix預計第三季全球訂戶增長350萬，遠低於分析師預期的590萬，令投資者對其在經濟重啟後的表現感到疑慮。該公司第二季每股盈利2.97美元，同樣遜於分析師預期。為提振訂閱服務，Netflix正式公布新的遊戲業務將着重手遊，現有訂戶毋須額外付費。這消息未能提振Netflix的股價，早段其股價挫4%。

可樂強生業績勝預期 刺激美股向上

不過可口可樂（Coca-Cola，美：KO）及醫療保健產品巨擘強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）等企業表現勝預期，重燃市場對美國企業的樂觀情緒，美股三大指數早段向上。在截至7月2日的第二財季，可口可樂收入按年增長42%至101億美元，經調整每股盈利增長61%至0.68美元，兩者均勝分析師預期。可口可樂上調全年收入預測，股價早段高見57.56美元，創52周高位。強生第二季收入按年增27%至233.1億美元，經調整每股盈利2.48美元，兩者勝分析師預期，並上調全年收入及每股盈利預測，股價早段微升。美國10年期國債孳息率昨晚續升至1.28厘。國際油價升逾3%，紐約期油逼近每桶70美元的關口，布蘭特期油逼近每桶72美元。

Netflix聯合行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）否認訂戶增長放緩，與業界競爭加劇有關。他說：「與過去相比，HBO或迪士尼……是否帶來不同的影響？我們的數據沒看到這一點，這令我們感到安慰。」根據市場研究機構Ampere的數據，過去一年半以來，迪士尼（美：DIS）、蘋果（美：AAPL）、華納媒體（WarnerMedia）、Comcast（美：CMCSA）等紛紛推出串流媒體平台，令消費者有超過100種串流媒體服務可供選擇。傳統媒體公司近期一直在進行整合，例如美國電訊業巨擘AT&T，同意剝離旗下的華納媒體，與競爭對手Discovery合併，以抗衡Netflix等串流媒體巨頭。

Netflix：向付費訂戶免費提供遊戲

Netflix近期的訂戶增長隨經濟重啟而急劇放緩，在Netflix最大的北美市場，訂戶人數開始下滑。該公司將訂戶增長疲軟歸咎於疫情下製作的節目減少，並承諾隨《獵魔士》（The Witcher）和《性愛自修室》（Sex Education）等劇集回歸，訂戶增長將在下半年回升。

Netflix目前的訂戶總數為2.09億，其主要對手迪士尼串流媒體平台Disney+的訂戶人數為1.04億。為提振訂戶人數，Netflix招聘了在遊戲行業擁有30年經驗的Mike Verdu掌管遊戲開發。Netflix最新公布，初期將專注於手遊，向付費訂戶免費提供遊戲，但未公布遊戲服務推出的具體時間。

Netflix預期，手遊未必會帶來巨大利潤，卻可為現有業務起互補作用。該公司第二季的收入按年增長19%至73億美元，大致符合分析師預期。利潤增至14億美元，去年同期為7.2億美元。

（綜合報道）

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