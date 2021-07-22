經濟

富豪購吉利母兩合資企業股權

【明報專訊】瑞典車廠沃爾沃汽車（Volvo，又名富豪汽車）昨日宣布，已與母公司吉利控股簽署協議，收購吉利控股旗下在中國的兩間合資企業股權。富豪冀籍此在中國擁有自己的汽車工廠和銷售業務。

指助建立更清晰所有權結構

富豪指，透過收購大慶沃爾沃汽車製造公司和上海沃爾沃汽車研發公司的50%的股份，以鞏固品牌在中國的地位，最大限度地擴大品牌在中國市場的曝光率。吉利控股首席執行官李東輝表示，吉利控股集團和富豪一直在評估，能更廣泛於集團內部進行合作和構建最佳的營運方式，是次收購協議將在富豪汽車和吉利控股內部建立更清晰的所有權結構。

交易將分兩步完成，首先會於明年獲得中國取消汽車製造合資要求，預計正式完成交易將在2023年。富豪表示，目前交易尚待監管部門批准和財務細節不會披露。交易完成後，富豪將完全擁有其在成都和大慶的製造工廠、以及其在中國的銷售公司和於上海的研發設施。據公告顯示，雖然兩家合資公司已經納入公司的財務報表，但在交易完成後，富豪汽車在淨利潤和股權中所佔比例將會增加。富豪汽車亦一直強調中國是其汽車品牌全球增長最快的地區之一。據公告顯示，富豪汽車今年上半年汽車銷售額較去年同期增長44.9%，較2019年則增長40.1%。

相關字詞﹕沃爾沃汽車 富豪汽車

上 / 下一篇新聞

6銀行停接恒大港樓花盤按揭申請 料近60名即供買家受影響 恒大：客戶可延60天成交
6銀行停接恒大港樓花盤按揭申請 料近60名即供買家受影響 恒大：客戶可延60天成交
恒大美元債價 連挫3日見新低
恒大美元債價 連挫3日見新低
皇第今年首錄成交 標準戶呎售7.2萬
皇第今年首錄成交 標準戶呎售7.2萬
海峰園凶宅同層1035萬沽 低估價兩成
海峰園凶宅同層1035萬沽 低估價兩成
太古地產伙滬財團 合作活化歷史建築
太古地產伙滬財團 合作活化歷史建築
財庫局：非永久居民也可參與理財通 被評為「弱勢社群」不能投資 南向通產品包括港註冊基金
財庫局：非永久居民也可參與理財通 被評為「弱勢社群」不能投資 南向通產品包括港註冊基金
中港基金互認6年 現南熱北冷
中港基金互認6年 現南熱北冷
香港寬頻HOME+推「聽日送」撼HKTV Mall
香港寬頻HOME+推「聽日送」撼HKTV Mall
中銀香港推碎股服務 可買1股騰訊盈富
中銀香港推碎股服務 可買1股騰訊盈富
風險評估公司：恐VIE公司成中美角力風眼
風險評估公司：恐VIE公司成中美角力風眼
北水本月走資近300億 破3年前紀錄 科企股遭狠沽 勢再下試250天線
北水本月走資近300億 破3年前紀錄 科企股遭狠沽 勢再下試250天線
網信辦下令整頓迎暑假 快手騰訊跌
網信辦下令整頓迎暑假 快手騰訊跌
科企巨頭紛捐錢賑河南 專家：絕非巧合
科企巨頭紛捐錢賑河南 專家：絕非巧合
富融推私人貸款 利息逐日計
富融推私人貸款 利息逐日計
Netflix訂戶季度增長154萬 近10年最弱 業績遜預期股價早段挫
Netflix訂戶季度增長154萬 近10年最弱 業績遜預期股價早段挫
拜登提名Alphabet宿敵 掌反壟斷機關
拜登提名Alphabet宿敵 掌反壟斷機關
東南亞疫情阻晶片供應 汽車手機業受挫
東南亞疫情阻晶片供應 汽車手機業受挫
張兆聰：港股續弱 寧買中創板ETF
張兆聰：港股續弱 寧買中創板ETF
技術取勝：海豐國際短線考驗30元
技術取勝：海豐國際短線考驗30元
PayMe又故障 戶口結餘被「清零」
PayMe又故障 戶口結餘被「清零」
港航限量版套裝明開售
港航限量版套裝明開售
經營36年 UA正式被頒發清盤令
經營36年 UA正式被頒發清盤令
劉思明：雨災或助水利建設 聯塑值得留意
劉思明：雨災或助水利建設 聯塑值得留意
周顯：SPAC的荒謬
周顯：SPAC的荒謬
湯文亮：沒人敢請拒打疫苗年輕人
湯文亮：沒人敢請拒打疫苗年輕人
英皇2.59億元統一上環高陞大樓業權
英皇2.59億元統一上環高陞大樓業權
大灣區置業 四招防中伏
大灣區置業 四招防中伏
灣區須知：大灣區樓價 今年料升逾5%
灣區須知：大灣區樓價 今年料升逾5%
工總副主席莊子雄：推動本港再工業化 土地政策須配合
工總副主席莊子雄：推動本港再工業化 土地政策須配合
港工業變「Made by HK」 RCEP有新商機
港工業變「Made by HK」 RCEP有新商機