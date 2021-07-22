富豪購吉利母兩合資企業股權

指助建立更清晰所有權結構

富豪指，透過收購大慶沃爾沃汽車製造公司和上海沃爾沃汽車研發公司的50%的股份，以鞏固品牌在中國的地位，最大限度地擴大品牌在中國市場的曝光率。吉利控股首席執行官李東輝表示，吉利控股集團和富豪一直在評估，能更廣泛於集團內部進行合作和構建最佳的營運方式，是次收購協議將在富豪汽車和吉利控股內部建立更清晰的所有權結構。

交易將分兩步完成，首先會於明年獲得中國取消汽車製造合資要求，預計正式完成交易將在2023年。富豪表示，目前交易尚待監管部門批准和財務細節不會披露。交易完成後，富豪將完全擁有其在成都和大慶的製造工廠、以及其在中國的銷售公司和於上海的研發設施。據公告顯示，雖然兩家合資公司已經納入公司的財務報表，但在交易完成後，富豪汽車在淨利潤和股權中所佔比例將會增加。富豪汽車亦一直強調中國是其汽車品牌全球增長最快的地區之一。據公告顯示，富豪汽車今年上半年汽車銷售額較去年同期增長44.9%，較2019年則增長40.1%。