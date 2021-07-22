科企巨頭紛捐錢賑河南 專家：絕非巧合

或憂成整頓目標 掀慈善捐款潮

美團昨日於微信公眾號發文指，旗下公益基金會將捐贈1億元，為河南受災群眾提供生活安置、災後衛生防疫等服務。

另阿里巴巴表示，旗下公益基金會將捐助1億元，而馬雲公益基金會亦會捐助5000萬元，以助省政府作救災緊急舉措和災後恢復工作。

彭博引述開源資本首席財務官Brock Silvers表示，近期中央嚴密監管科技公司，相關企業創辦人或因擔心成為當局下個整頓目標，故開始頻頻於慈善事件中曝光，相信「慈善捐款潮」絕非巧合。

事實上，近日河南災情持續，造成當區居民重大財物損失。中國平安（2318）昨日發公告稱，現時暫接獲相關報案逾2萬宗，預計整體賠償金額超出6億元。

平保接逾2萬宗索償 料賠逾6億人幣

截至昨日中午，平安壽險共接獲20,697宗與災情相關的報案，其中車險報案達20,471宗、財產險報案錄193宗、意外險報案錄18宗，以及農險報案則錄15宗；現已快速結案411宗。另外，集團亦接獲4宗與雨災相關的身故賠付，以及5宗醫療賠付；當地分公司已啟動特案預賠機制。