網信辦下令整頓迎暑假 快手騰訊跌

網信辦昨日發文指，為解決網上危害未成年人身心健康的問題，即日啟動「清朗‧暑期未成年人網絡環境整治」行動。

針對傳播兒童軟色情等問題

網信辦公告指出，針對傳播兒童軟色情表情包、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，當局近期約見快手（1024）、騰訊（0700）旗下QQ、阿里（9988）旗下淘寶、新浪微博、小紅書等平台負責人，並責令平台限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和帳號，並對平台實施罰款處罰。

快手昨日股價跌2.2%，收報135.7元，再見上市新低；騰訊跌0.8%，阿里巴巴則微升0.1%。

網信辦指出，整治行動聚焦7類問題，包括直播及短視頻平台涉及炒作「網紅兒童」行為，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，禁止誘導未成年人打賞行為；全面清理未成年人在線課程色情、暴力等內容；嚴禁推送網絡遊戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關的廣告信息；堅決查處人肉搜查等網絡欺凌問題等等。

事實上，近年不少兒童網紅彈起，包括有「小馬雲」之稱的范小勤早年因長相酷似阿里巴巴集團創辦人馬雲而一度在網絡爆紅；惟今年初則有指因流量不再，而遭送回家鄉農村，引起市場關注。