經濟

北水本月走資近300億 破3年前紀錄 科企股遭狠沽 勢再下試250天線

【明報專訊】港股未擺脫頹勢，昨早曾跌穿27,000點，北水全日走資逾36億元，本月至今累計淨流出逾291億元，打破近3年前紀錄（見圖）。截至昨晚10時45分，恒指夜期報27,290點，高水65點，匯控（0005）ADR較港股收市升1.25%，折合約42.88港元。分析指北水近期沽科企股頗狠，恒指很有可能再下試250天線，27,000點關亦難守。

明報記者 胡學能

恒指昨最高曾見27,371點，升112點，惟走勢反覆向下，低見26,971點，終收報27,224點，跌34點或0.13%，250天線（27,178點）再度失而復得。國指跌33點或0.34%，報9831點。恒生科技指數收報7327點，跌0.13%。

舜宇（2382）升6.37%，是升幅最大的藍籌及科指成分股；遭大股東配股的藥明生物（2269）跌4.49%，是跌幅最大的藍籌。微盟（2013）被大行削目標價，收報9.82元，跌10.24%，是跌幅最大的科指成分股。其他大型科企股方面，騰訊收報538元，跌0.83%；阿里巴巴（9988）收報203元，升0.1%；美團（3690）報270.2元，跌1.82%；小米（1810）報26.85元，跌2.72%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，北水近期沽騰訊、美團等權重科企股頗狠，內地監管陰霾下，北水沽售相關股份不出奇，恒指有可能見26,800點水平。

摩根士丹利調整中港焦點股名單，剔出永利澳門（1128）、中遠海控（1919），換入銀河娛樂（0027）及小米。大摩表示，內地、港澳疫情正穩定下來，該行分析師認為短期會出現催化劑包括港澳、中港有機會重新通關、賭牌經營權延長等，而銀娛擁有即將營運的超高檔酒店、較強的資產負債表等。分析師亦對小米持續於全球智能手機市場增加市場份額、於人工智能物聯網方面的長遠增長潛力感樂觀。

美銀降微盟目標價至23元

美銀證券就微盟發表報告，將今明兩年訂閱收入預測分別下調4.1%、4.7%，預計訂閱及數碼媒體收入減少，將原先目標價27元，下調至23元，重申買入評級。該股已錄7連跌，期間累跌34%。

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