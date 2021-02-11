經濟

風險評估公司：恐VIE公司成中美角力風眼

【明報專訊】新冠疫情持續，加上經濟疲弱及地緣政治緊張，風險評估機構Steve Vickers and Associates（下稱SVA）指出，這令在亞洲地區內營運的企業面對風險明顯惡化，尤其是原先行之有效VIE（可變權益實體）結構公司，在中美角力下或成風眼。該行估計，單是美國投資者佔VIE公司投資市值高達8000億美元。隨着中美關係出現裂痕，投資者或要考慮，中國官方過往默許VIE結構能否繼續下去，以及在中美關係進一步轉差時，評估有哪些可能後果。

亞洲區愈來愈多唱高散貨詐騙個案

受新冠疫情及經濟調整影響，SVA指已見很多企業將應收帳「發水」、誇大資產值，或詐騙資金。在港已見若干個人因為使用假的處所去開發信用狀，甚至揑造薪資名單而被告的個案。SVA亦見在區內有愈來愈多唱高散貨的股份炒賣詐騙個案。在美國上市的瑞幸咖啡採用複雜的架構或財務工具，隱瞞巨額虧損的情况，恐愈來愈普遍。該行更注意到，若干保薦人及投資銀行處理新股上市的盡職審查較粗疏，參與團隊只顧本身利益而盡報所有費用收費，該行建議投資銀行務必執行嚴謹的盡職審查標準，並將監督工作交由法律事務人員或相對中立的機構處理。另網絡罪案正處於令人警覺的程度般上升，並對技術掌握較少的犯罪者參與更多勒索軟件即服務勾當，增加風險。

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