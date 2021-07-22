中銀香港推碎股服務 可買1股騰訊盈富

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行18至35歲年輕投資客戶按年增37%，當中近九成投資股票，因應年輕客戶增長趨勢，他們未必有足夠本錢或需時間儲蓄，碎股服務能減低投資門檻。他舉例，盈富基金（2800）一手需逾兩萬元入市，但一股碎股只需二十多元便可購入。他又稱，若推出後反應良好，不排除會在今年第三、第四季把服務擴闊至不同客戶層。

不包括中國A股及美股

涵蓋於服務中的200隻港股，大多為熱門、成交量高的股票，包括騰訊（0700）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）等，以市值、波動性、流動力、客戶需求為納入因素。周國昌指出，中銀將會根據市場趨勢增加更多選擇，例如新股。碎股服務未包括中國A股及美股市場，主要原因為兩市場本身的入場門檻本身不高。

另外，中銀亦推「股票Widget 」應用程式桌面小工具，顯示即時相關指數、股票價格及新聞等，亦可以「一鍵」進入落盤頁面，為客人提供方便及更快的體驗。其為中銀應用程式的內置功能，於手機加入主畫面即可，不需額外下載。由即日起截至9月底，經「股票Widget 」快速功能買賣港股、中國A股及美股，首3筆獲免佣金優惠。