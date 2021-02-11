經濟

香港寬頻HOME+推「聽日送」撼HKTV Mall

【明報專訊】網購除了要講求產品種類多樣化外，又講求更快的收貨體驗。光纖寬頻起家的香港寬頻（1310）於去年底推出自家的網購平台HOME+，今年2月亦推出100分鐘的「即刻送」送貨服務吸客，令同行HKTV Mall加推類似服務吸客。HOME+昨日再加推「聽日送」服務，買滿300元可免運費，但客戶須選購其平台上指定商戶的商品。

「聽日送」為客戶需於當天晚上11時59分前下單，可以選擇第二日下午2時至6時收貨，或晚上6時至10時收貨。「聽日送」與早前的「即刻送」一樣，客戶須選購指定商家的商品。值得留意的是，電視廣播（TVB）（0511）旗下的big big Shop 為「聽日送」首個參與的商戶，big big Shop 亦為HOME+的持股人之一。

HOME+ 推「店中店」功能

是次服務涵蓋的產品種類超過300款，包括各式凍肉、美酒小食、惹味醬料、家居用品、嬰兒產品等。HOME+ 昨日亦宣布，已於其官網推出「店中店」功能，商戶可透過專屬的頁面配合自訂優惠組合或熱賣商品，達到品牌宣傳效果。

香港寬頻由王維基於1990年代創立，惟他於2012年將香港寬頻出售，其後他再創立港視（1137）。事隔多年後，香港寬頻的HOME+與王維基的港視HKTV Mall成為電商競爭對手。以送貨服務為例，HOME+於今年2月8日已推出「即刻送」服務吸客，同樣客戶須於指定商戶上購買產品和滿300元免運費。

其後港視 HKTV Mall亦於5月推類以的送貨服務，有別於HOME+的是，HKTV Mall設有最低消費額50元，以及客戶須於送貨地址2公里內的商店購買，每張訂單只可購買同一商店內產品，運費根據每張訂單計算。該服務使用的並非港視自家的車隊，而是由第三方智慧物流公司Zeek負責送貨。

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