經濟

中港基金互認6年 現南熱北冷

【明報專訊】即將推出的跨境理財通，並非首個讓中港兩地向對方銷售理財產品的機制，早於2015年7月，中證監和香港證監會已實施基金互認，在香港或內地獲監管機構認可或註冊的基金，可在對方監管機構審批後於另一方市場銷售。自實施6年以來，香港基金一直相對較受歡迎，截至今年5月底，本港基金從內地投資者淨流入163.03億元（人民幣‧下同），遠高於內地基金從本港投資者淨匯入的6.76億元。

龐寶林：內地投資境外需求增加

東驥基金管理董事總經理龐寶林預期，內地投資者南下多於香港投資者北上的情况，也會在跨境理財通出現。他指出，內地經濟增長，居民的收入和資產持續增長，隨着他們資產增長，接收更多外界的資訊，產生投資境外的需求。不過內地相關渠道較少，基金限制較多，投資境外的香港基金，產品和種類會較豐富。相對而言，中資基金公司在本港設立基金相對方便，香港投資者在本港已可投資由內地機構管理的基金。

銀保監局：積極建設大灣區國際銀行

龐寶林表示，A股處於升浪時，升幅會較港股為高，屆時將吸引本港投資者購買北向產品，但需求相對視乎市况，內地投資者將資產國際化需求較穩定。他認為，內地債券的利率較本港高，本港投資者對此會有較大需求。

此外，廣東銀保監局統計信息處副處長張莉昨日在記者會上表示，理財通即將正式出台，當局同時積極推進大灣區國際商業銀行建設，籌備工作全面加速。

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