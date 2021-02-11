財庫局：非永久居民也可參與理財通 被評為「弱勢社群」不能投資 南向通產品包括港註冊基金

明報記者 歐陽偉昉

據金管局在2019年發出的通告，要求銀行為弱勢社群提供金融服務時，需加倍小心和提供額外保護措施。銀行判別客戶是否屬弱勢社群，應該全面考慮客戶的狀况，包括客戶是否過於年長、教育水平低、低資產淨值而且收入少，以及思維和心理狀態影響其作出投資決定的能力，同時也需要考慮客戶是否曾有投資複雜投資產品的經驗。

理財通將先涵蓋風險較低理財產品

許正宇昨日提到的北向通資格，只有香港身分證與不屬「弱勢社群」兩項。相對內地居民參與南向理財通，在實施細則初稿已有詳細規定，包括具有兩年投資經歷，最近3個月的家庭金融淨值高於100萬元人民幣，或金融資產高於200萬元人民幣，以及具有完全民事能力，於大灣區9個城市已繳稅或社保滿5年的要求。此外在實施細節初稿中，納入南向通投資產品的範圍擬由港澳管理部門規定。許正宇表示，一些結構產品，或主要投資於期貨、期權等衍生工具的產品，不會列合資格產品範圍內。考慮需要讓一般投資者逐步加深對兩地理財產品認識，理財通起步階段將先涵蓋風險較低和相對簡單理財產品。

港毋須獲內地投資者信用狀况信息

許正宇預計，在南向通起步階段，產品主要包括存款，以及低至中風險和非複雜的債券，以及在香港註冊成立並證監會認可的基金。據證監會數據，截至今年3月底於本港註冊的單位信託及互惠基金有835隻，較去年同期增73隻或9.58%。

議員亦關注，就內地客戶擬購買本港投資產品，會否容許香港銀行向人行獲取其信用報告。許正宇回覆指出，根據現行落實安排的構思，內地投資者的資金只能購買合資格理財產品，不能用作質押、槓桿、保證等用途。他們在本港投資帳戶的資金，只應從其內地銀行帳戶匯入，或來自南向通投資產品的收益。因此當局預期，香港銀行對內地投資者進行盡職審查及管理其後的投資活動時，將毋須獲取內地投資者信用狀况信息。