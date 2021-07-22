太古地產伙滬財團 合作活化歷史建築

太古地產佔六成權益

太古地產中國內地行政總裁彭國邦表示，上海對太古集團來說是一座別具意義的城市，因為在155年前，太古集團正由此開啟其在中國的營商之旅，太古地產亦深明張園具有重要歷史意義，承諾會重展張園的歷史文化風采。

上海靜安置業（集團）董事長時筠崙表示，張園為全市首個保護性城市更新項目，具有「舊區改造、城市更新」的意義。

張園位於南京西路核心位置，由4幅地塊組成，總佔地面積逾4萬方米（逾43萬方呎），項目地上樓面面積預計逾6萬方米（逾64萬方呎），合作雙方將完整保存石庫門建築，並利用其地下空間，引入一系列商舖。至於超過7萬方米（逾75萬方呎）的地下空間，預計將連接南京西路地鐵站（2號線、12號線和13號線）的交通換乘，與周邊社區的互聯互通。

擁170幢逾百年石庫門建築

張園擁有43組約170幢逾百年歷史、建築風格多達28種的石庫門里弄建築，是上海現存規模最大、保存最完整、建築形式最豐富的石庫門建築群，包括帶西方元素的花園別墅和傳統中式內飾的石庫門建築，被譽為「上海第一名園」。