經濟

海峰園凶宅同層1035萬沽 低估價兩成

【明報專訊】二手交投持續活躍，凶宅同層單位亦獲承接。中原區域營業董事林龍南表示，北角海峰園新錄南峰閣中層E室易手，實用612方呎兩房間隔，成交價1035萬元，較銀行估價低近兩成、實呎16,912元。林續稱，買家喜歡單位向南、加上價錢低水，不介意購入凶宅同層單位；原業主於2011年5月以610萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利425萬元，單位期內升值70%。

翻查資料，同層凶宅單位的前業主，於2018年從單位墜下身亡。

裴樂士道「屋仔」16年升值2.4倍

此外，二手豪宅亦錄成交。中原高級資深分區聯席董事林美珊表示，東半山裴樂士道雙號屋，實用1685方呎，4房間隔，附有獨立花園，望開揚山景，買家以1.138億元入市自用，實呎67,537元；原業主早於2005年以3300萬元買入，持貨16年，帳面獲利8080萬元，單位升值2.4倍。

其他二手優質盤承接力高，中原分行經理胡鴻洲表示，尖沙嘴港景峰新錄2座高層G室易手，實用940方呎、3房套房連儲物房間隔，可望維港煙花海景，「零議價」下獲同區客以2800萬元承接，實呎29,787元，屬市價；原業主2016年3月以2000萬元買入，持貨5年，帳面獲利800萬元離場，單位升值40%。

港景峰海景3房「零議價」2800萬沽

利嘉閣助理分區經理邱家仁表示，荔枝角宇晴軒新錄1座高層E室易手，屬實用485方呎兩房間隔，原業主原開價950萬元，略減2萬後以948萬元沽出、實呎19,546元，屬市價；原業主2010年1月以約320萬元購入，持貨11年，帳面獲利628萬元，物業期內升值接近2倍。

新界方面，元朗錦田PARK YOHO系列本月暫錄11宗二手成交，超過上月全月10宗的成交量。美聯區域經理陳鋒表示，PARK YOHO Genova新錄16B座高層A室成交，實用572方呎，兩房連儲物房間隔，雙方議價減12萬元或1.3%後，以888萬元成交、實呎15,524元；原業主2017年11月以約820萬元一手購入物業，是次轉手帳面賺約68萬元，物業升值約8.3%。

相關字詞﹕裴樂士道 宇晴軒 港景峰 海峰園

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