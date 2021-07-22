皇第今年首錄成交 標準戶呎售7.2萬

可留意的是，皇第去年5月以2.221億售出的16樓A室，實呎達7.8萬元，為項目最高呎價；皇第提供16伙，去年開售以來累售9伙（複式戶5伙、分層標準戶4伙），佔項目單位總數逾56%。套現總金額約17.5億元。

上環HOLLYWOOD HILL 擬下周上樓書

除豪宅成交外，發展商亦積極部署推售港島新盤。興勝創建（0896）旗下上環荷李活道222號翻新住宅項目，正式命名為 HOLLYWOOD HILL。

興勝創建執行董事周嘉峯表示， HOLLYWOOD HILL樓高25層，提供48伙實用面積均約400方呎的1房套房單位，另設兩伙連平台及兩伙連天台特色戶。

周續指，項目最快下周上載樓書，並將於日內開放示範單位及公布開價，料最快於8月正式開售。

上嵐周日首輪發售79伙

新界新盤方面，建灝旗下屯門景秀里上嵐，繼日前加推13伙後，估計過去5日收約500張入票；建灝投資部經理鄭智荣表示，上嵐再度加推第3號價單、涉16伙中高層單位，實用面積介乎285至290方呎，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由554.61萬至599.8萬元、折實呎價19,339元至20,827元。值得留意的是，3號價單折實均呎為20,334元，已突破2萬元關口，較首張價單的18,388元高約一成。

同時，發展商亦公布銷售安排，上嵐將於明天下午3時截止入票，及於本周六（24日）公布分組報到時段結果，周日（25日）發售3張價單全部79伙；相關單位實用面積介乎265至290方呎，折實售價450.18萬至599.8萬元，整批市值合共約5.03億元。

新界其他大額一手餘貨亦不乏承接力，其中鷹君（0041）旗下已屆現樓位於大埔白石角朗濤，最新以招標形式售出9A座12樓B室，實用面積1208方呎3房間隔、望吐露港海景，以2495.7萬元成交，折合實呎20,660元。

Wetland Seasons Bay銷售部署 新地今公布

此外，新地（0016）旗下提供1224伙的天水圍全新盤Wetland Seasons Bay，將於今日公布最新銷售部署，市場估計項目已獲批預售樓花同意書。