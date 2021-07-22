恒大美元債價 連挫3日見新低

此情况在中國華融系危機爆發時亦曾出現，當時華融旗下的「20華融G1」標準券折算率亦曾跌至0.40，相較4月初的0.91腰斬。

其時有分析指出，是中證登相關主體出現了一些負面信息後，對個別債券做了特別的處理，有助企業自身及市場來管控質押風險。

中國恒大在連串負面消息爆出後，已試圖藉着發布恒大物業（6666）盈喜、分拆「恒大冰泉」，以及安排資金提前匯入債券還款帳戶，用於支付公司及子公司發行的4筆美元債券利息約3.52億美元（約27.46億港元）等消息淡化。

股價月初至今跌28.5%

昨日恒大系股價亦曾見反彈，當中中國恒大開市曾升4.6%，但其後傳出其本港樓花盤被銀行拒批按揭後，即跌幅再度擴大，收市仍跌1.76%，收報7.24元，月初至今跌28.5%。至於被傳有機會遭恒大以特別分紅形式分派的恒大汽車（0708）更曾插13.3%，其後跌幅收窄，惟收市仍跌7.7%，報13.2元。恒大汽車股價已自月初28.9元高位蒸發逾半，本月內跌54.3%。同系恒騰網絡（0136）及恒大物業昨分別跌4.13%及0.89%。

中國恒大將於下周二（27日）開董事會，決定特別分紅計劃。