6銀行停接恒大港樓花盤按揭申請 料近60名即供買家受影響 恒大：客戶可延60天成交

明報記者 林尚民 、胡學能

據本報了解，匯豐、渣打（2888），東亞（0023）、中銀香港（2388）、恒生（0011）及建行亞洲，均不接受恒大樓盤的樓花按揭申請，該6家銀行已佔上半年銀行樓花按揭市佔率超過85%。據中原按揭本月初公布的數據，匯豐、中銀香港在上半年樓花按揭業務的市佔率，分別是25.7%及21.4%。匯豐發言人昨天確認暫停接受恒大樓花按揭申請。東亞發言人回應稱，已批出的按揭申請不受影響，而該行會繼續接受相關樓盤的現樓（建築期）按揭申請。須注意的是，現樓（建築期）按揭不包括樓花。渣打、中銀香港、恒生及建行亞洲截稿前未有回覆本報查詢。

匯豐確認暫停 東亞指不影響已批按揭

恒大進軍香港住宅市場以來，自2019年底迄今先後推出屯門恆大．珺瓏灣I、II期，以及長沙灣恆大‧睿峰，當中恆大．珺瓏灣I期已屆現樓，意味不受今次銀行拒批樓花按揭影響。至於恆大．珺瓏灣II期、恆大‧睿峰，預計分別今年第三、第四季入伙，料部分選用即供付款之買家，上會或受影響。

珺瓏灣II期睿峰料第三四季入伙

恒大回應稱，公司在香港發展的樓盤，各項工作仍按原計劃進度推進；對個別銀行的做法，公司不予置評，但仍有其他銀行對承做樓花按揭保持積極態度，相信影響相對輕微。至於受影響客戶，將視乎個別情况，讓客戶申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。以恆大．珺瓏灣II期最快第三季入伙計，相關買家屆時就可承做按揭。恒大並補充，提供1982伙的恆大‧珺瓏灣I、II期，近九成單位已售出，項目I期已陸續如期交樓，II期亦有信心按期於8月交樓，且公司與香港多家銀行仍保持良好合作關係，不會對經營造成影響。

業界：買家應找發展商改用建期

對今次事件，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，早前購入上述樓盤單位的買家，如已選擇建築期或選擇即供並已申請按揭將不受影響，惟於近月購入單位，而又選擇即供付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受影響。

根據經絡按揭轉介研究部統計，由今年5月至今，恆大‧睿峰選擇即供付款辦法的買家只有兩人，恆大‧珺瓏灣II期選擇即供付款辦法的買家為56人，即合共有近60名客戶。曹建議，買家可找發展商更改至建築期付款辦法，或申請延期完成交易。