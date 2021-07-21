摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合

本月9日中國人民銀行降準，相當於向市場釋放出1萬億元人民幣的資金，都能給予投資者一定信心，以致消息公布後港股連升數日。不過，在過去幾個交易日恒指又再度反覆下跌。許長泰表示，寬鬆貨幣政策對科技及增長型股票有幫助，但內地對科技行業的監管如反壟斷法等，都限制行業升幅。至於舊經濟股，會因為放寬貨幣政策而受壓，這亦是過去兩個多月港股及A股未見動力的主要原因。

下半年股優於債 歐美市場勝亞洲

對於下半年，他認為有以下投資重點：第一是股優於債，股票投資上以美國及歐洲為重點。至於中國及亞洲市場，相信要等待中國貨幣政策及收緊方向步伐平衡、科技監管政策明朗化，清楚了解到監管政策對於不同行業的營商環境有多大影響才見明朗；

第二是應選高息及短存續期的債券，務求降低利率上升帶來的負面影響，當中可選擇環球高收益企業債、新興市場債券等。

許長泰續表示，中國市場主要以內需為主，因此貨幣政策改變尤其影響市場。目前而言，中國股市最大挑戰是許多利好因素已反映在股價上，在沒有貨幣政策的推動下，相信企業盈利難給予市場驚喜，因此若要推升股市，必須倚賴更大刀闊斧的貨幣政策，與此同時監管政策必須先傳來好消息。「過往經驗來看，當銀根寬鬆、企業盈利數據理想、有能力回購注資下，市場資金流動性充裕，都會令股市大幅反彈」。但他對中國市場短期看法較保守，可能要到第四季才有反彈的情况出現。

那麼現時是否合適的入市時機呢？他表示，若以短炒為主，要等待貨幣政策支持力度加大才入市。若投資年期是兩年或更長時間，最近的調整令不少中國股票回落至合理水平，可作長線投資部署。

歐洲看好金融工業消費股

相比起港股及A股，下半年，許長泰更看好歐股及美股，他解釋，美國經濟早前傳來大量好消息，歐洲逐漸展示出理想的經濟數據，當中尤其看好價值股如具派息能力的金融行業，受惠經濟復蘇的工業及消費股。此外，當環球經濟復蘇都會有利歐洲出口，從而利好歐股，他建議投資者可於現階段入市。

美國市場方面，他坦言美國經濟復蘇最快的時間已過，不少投資者亦憂慮利率及通脹升溫對股市的影響。他認為，這些因素會短期為市場帶來波動，但中長線而言對企業盈利表現樂觀。他相信美聯儲局會有秩序地與市場溝通，或預早通知量化寬鬆政策（QE）將會退場，以及何時加息等，中長線對股市有穩定作用。

事實上，市場普遍認為，經濟好轉才有加息空間。至於美國通脹方面，對企業盈利是好事，可有助提升議價能力。投資部署方面，他估計價值股仍會長線跑贏，不過仍維持價值股及增長股各半的投資分布，因憂慮疫情反彈，屆時科技及醫療股表現會較好。

通脹助美企提升議價能力

港股方面，近日恒指走勢難以捉摸，他預期下半年恒指可於26,000點有支持，不過有支持不代表可以很快反彈，若要提供上升動力，首先要中國貨幣放寬政策明朗化；第二，科技行業監管政策明朗化；第三，美國長年期債息上升，會對本地金融、地產股有正面刺激作用；以及第四，本土經濟復蘇步伐加強，他表示，儘管觀察到近日本地消費明顯反彈，但缺乏遊客生意，都未能大幅提振經濟。若下半年有限度通關，都可以幫助地產租務行業，惟以目前情况，似乎下半年仍難以出現。

黃清瑤 明報記者

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