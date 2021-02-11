南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅

單位平均面積接近2000方呎

據城規會資料顯示，地皮將分兩部分發展，第一部分濕地修復區，佔22萬方呎；第二部分採混合式發展，擬建108幢3至5層高房屋，提供102幢洋房、12個分層住宅，共涉114伙，單位平均實用面積約1929方呎。項目亦設有兩座2至3層住客會所，總樓面約23.1萬方呎。

另市建局公布，建灝地產於6月初以6.181億元、每方呎樓面地價約1.03萬元，中標的大角嘴橡樹街及埃華街市區重建項目的落選標價，有關標價介乎2.48億至6.14億元，以可建樓面近6萬方呎計，每方呎樓面地價約4133至1.02萬元，即建灝僅較次標高410萬元或0.7%，可算是險勝對手。

建灝奪市建局橡樹街項目 標價險勝對手

據悉，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目。同時，中標財團將來賣樓收益若達12.5億元，若以總樓面計，即折合平均呎價20,845元，須按比例向市建局分紅，達標後首3000萬元分紅20%，第2、第3個3000萬元分別分紅30%及40%，達標9000萬元以上分紅比例50%。另項目單位實用面積不可少於300方呎，另至少半數單位面積不可大於480方呎。