芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情

芳菲開放的示範單位以28樓C室交樓標準單位為藍本搭建，屬實用面積414方呎一房間隔；室內以橄欖綠及淡玫瑰粉紅色作主調，配搭線條流暢的家具、燈飾及擺設，為住所空間注入巴塞隆拿的時尚氣息。客廳間隔四正外連22方呎露台，並以玻璃摺門作分隔，讓住戶身處大廳可享室外景觀。

室內以橄欖綠淡玫瑰粉紅色作主調

單位採開放式廚房，配備德國品牌西門子嵌入式電磁爐及拉趟式抽油煙機，方便住戶享入廚樂趣。

示範單位另一賣點為樓層高度約3.15米（逾10.4呎），高樓底設計讓住戶日後增加貯物空間。房間方面，睡房佔地約111方呎，並設有L形廣角大玻璃窗，放置雙人床後仍可三邊上下床，空間感不俗。

至於浴室屬企缸設計，以淺色水磨石及瓷磚作牆身，並設通風窗戶，有助通風與採光效果。

協成行曾表示，芳菲命名寓意住戶的生活有如繁花般盛放，而發展商於展銷廳的佈置亦呼應了「花草芳香」的意境，大門外鋪滿了顏色鮮艷的花朵，廳內亦有多個「打卡」場地供參觀人士拍照，營造出芳菲演繹繁華都市中世外桃源的生活概念。