九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙

芳菲料最快明開價 料涉30伙

協成行高級項目經理陳婉霞表示，芳菲日內將開價，首批料涉30伙，户型涵蓋1房至2房，定價參考何文田同區一手、二手同類單位，目前同區二手平均呎價約2萬元，預計下周首輪銷售。

至於維港滙系列，發展商昨公布維港滙III最新價單涉39伙，實用面積由312至449方呎、屬1房和2房戶，扣除最高19%折扣，單位折實價809.43萬至1219.94萬元，整批折實均呎27,060元。以定價計，維港滙III今批單位市值約4.32億元，折實價約3.5億元。發展商亦公布銷售安排，周六新一輪發售89伙，其中6個3房1套連多功能房及洗手間單位，招標發售。

維港滙III加推39伙 一房折實809萬起

另恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊系列亦有新銷售部署；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸加推51伙開放式至兩房戶，扣除5%直減折扣後，折實價521.265萬至1159.855萬元，折實實呎23,618至28,155元，項目同時上載新銷售安排，推出16伙於周六發售，包括7伙兩房戶、3伙1房戶及6伙開放式戶。同系利奧坊‧凱岸亦上載新銷售安排，加推9伙同於周六發售。

華懋大學閣上載樓書 擬招標發售

另深水埗愛海頌，長實已上新銷售安排，周六將發售83個單位，折實價由846萬至1989.6萬元、折實實呎17,336至25,345元。

此外，華懋旗下港島西半山收租物業大學閣，昨上載樓書至一手銷售網，樓盤提供75伙，實用1584方呎起，最大特色戶實用面積3237方呎連2827方呎天台及泳池。華懋集團銷售部總監吳祟武表示，項目已接受準買家預約參觀現樓單位，計劃以招標形式推出，目前計劃推出第一座發售，第二、三座則會保留收租。

另建灝屯門景秀里上嵐，該公司投資部經理鄭智荣表示，上嵐有機會於短期內加價加推，項目短期內亦將公布銷售安排，預料本周日發售（25日）。市場消息指出，項目暫收約500票，已以開價63伙計超額7倍。