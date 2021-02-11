7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成

香港置業研究部董事王品弟表示，估計7月全月買賣註冊量有望重上自2010年11月後逾1000宗的水平。

王品弟指，7月迄今各類金額的二手居屋註冊量均按月上升，其中以500萬元或以下買賣註冊量升幅最高，7月暫錄300宗，較6月同期的115宗升幅約1.6倍；同期逾500萬至600萬元註冊量則錄205宗，較6月同期104宗升約97.1%；逾600萬元註冊量錄140宗，較6月同期98宗升約42.9%。

500萬元或以下註冊量 按月升1.6倍最勁

另7月至今，30個主要二手居屋買賣註冊量亦錄顯著升幅，暫錄249宗，較6月同期的105宗上升1.37倍；7月至今註冊量最高居屋屋苑，為沙田愉翠苑，累錄29宗，按6月同期的4宗升6.25倍。。

愉翠苑累錄29宗 本月註冊量最多屋苑

另一方面，據中原最新研究數據顯示，今年上半年二手公屋買賣合約登記（包括公屋自由市場及第二市場）共錄306宗、涉總值8.87億元，較2020年下半年錄329宗、涉總值9.22億元，分別下跌7.0%及3.8%。