尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂

明報記者 郭雯慧、盧浩鏘

中原組副分區營業經理劉蜀永表示，荃灣尚翠苑屬新晉居屋，近期吸引買家入市。事實上，尚翠苑未補價兩房單位的成交實呎，在不足一個月再創新界未補地價居屋呎價新高。

不足一個月呎價再度破頂

尚翠苑C座高層4室易手，實用面積438方呎2房戶，以627.5萬元（未補地價）易手、實呎14,326元。可留意的是，屋苑對上呎價紀錄，由6月底易手的B座中層7室（實用面積441方呎）所創，當時成交價628萬元、實呎14,240元，即是次單位再創新界未補地價呎價新高，比舊紀錄推高86元或0.6%。原業主於2017年以285萬元未補地價購入，帳面賺342.5萬元，單位升值1.2倍。

未補地價三房最高成交價705萬

尚翠苑早前亦錄3房戶成交價創屋苑新高，為A座高層6室，實用面積511方呎，以705萬（未補地價）成交、實呎13796元，成交價創屋苑新高；原業主2017年以325萬元買入（未補地價），持貨4年，帳面獲利380萬元或1.2倍。

私樓亦見破頂成交，香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳日出康城首都新錄6座高層右翼C室易手，實用面積517方呎兩房間隔，以830萬元成交、實呎16,054元，成交價創兩房新高，呎價則創屋苑新高紀錄；原業主2012年以349萬買入，持貨9年，帳面獲利481萬元或1.4倍。

慧安園兩房呎價撲1.9萬 創屋苑新高

中原副區域營業經理張鎮邦表示，新錄將軍澳慧安園4座高層D室易手，實用面積354方呎兩房間隔，議價後減40萬元或6%後，以650萬元沽出、實呎18,362元，創屋苑呎價新高；原業主2006年3月以137.3萬元買入，持貨15年，帳面獲利512.7萬元或3.7倍。

嘉熙首錄二手成交 原業主料微賺

大埔白石角嘉熙亦新錄首宗二手成交；中原分行經理許秋偉表示，屋苑5座低層H室，實用面積466方呎兩房戶，以798萬元成交、實呎17,124元；原業主2018年以744.6萬元一手購入，帳面賺53.4萬元或7%，扣除稅項和其他開支，料仍微賺離場。