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經濟
2021年7月21日星期三
技術取勝
投資策略
歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰
恒指2日瀉745點 險守250天線
恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌
歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元
聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌
內地反壟斷延至醫藥教育
銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高
1個月Hibor連跌7日 見0.077厘
人行LPR不變 專家：減息機會不大
貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票
百度自動駕駛的士廣州公眾開放
藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬
中移動上月淨增272.2萬客 今年最多
利標全年虧損擴大至17億
藥明生物大股東再配股套逾百億
IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點
擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升
財富管理業務佳 瑞銀次季利潤增63%
張兆聰：恒大事件拖累 中海物業博反彈
植耀輝：大宗商品彈不起 炒家宜小心
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
喜茶放棄收購 樂樂茶：經營良好
戶戶送新增AlipayHK支付
蔡崇信12.3億購曼哈頓豪宅 美第3高紀錄
劉思明：中廣核新能龍源待回勇
周顯：玩loop loop loop大法 應揀中移動而非匯控
湯文亮：今天的我打倒昨天的我
尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂
7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成
九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙
芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情
南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅
開源道工廈單位呎售6159元
摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
【明報專訊】華潤啤酒慎防再尋底（圖）
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