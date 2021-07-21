經濟
國際金融

財富管理業務佳 瑞銀次季利潤增63%

【明報專訊】資金湧入瑞銀（UBS）全球財富管理業務，帶動瑞銀次季利潤按年增長63%至20億美元。瑞銀上季的環球財富管理業務稅前利潤按年增47%至13億美元，是瑞銀所有業務中表現最好。上季業績反映瑞銀已擺脫美國對冲基金Archegos Capital爆倉的陰影。Archegos Capital爆煲令瑞銀首季損失7.74億美元，瑞銀在次季報告未提及相關損失，但之前披露Archegos Capital爆倉造成的損失，在次季收窄至8700萬美元。

瑞銀的私人銀行及資產管理業務所打理的資產規模，按季增長4%至4.5萬億美元。財富管理業務上季的收費資產淨增長250億美元，上季向富裕客戶提供的新貸款淨額為70億美元。瑞銀所有業務、地區都在次季錄得增長，美國和亞太區是主要的發展目標。

納斯達克設新公司 攻上市前交易

此外，納斯達克昨宣布與SVB Financial Group（SIVB）、花旗集團（Citigroup，C）、高盛（GS）及摩根士丹利（MS）合組企業，為首次公開募股前（pre-IPO）的私人公司股票進行交易。納斯達克表示，納斯達克私營公司市場（Nasdaq Private Market）將被納入這家獨立的新公司，為非上市公司股票的發行者、股東、經紀及潛在投資者創建二級交易市場。市場對此類公司的投資興趣增加，令特殊目的收購公司（SPAC）吸引到大量散戶投資。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰
歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰
恒指2日瀉745點 險守250天線
恒指2日瀉745點 險守250天線
恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌
恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌
歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元
歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元
聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌
聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌
內地反壟斷延至醫藥教育
內地反壟斷延至醫藥教育
銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高
銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高
1個月Hibor連跌7日 見0.077厘
1個月Hibor連跌7日 見0.077厘
人行LPR不變 專家：減息機會不大
人行LPR不變 專家：減息機會不大
貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票
貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票
百度自動駕駛的士廣州公眾開放
百度自動駕駛的士廣州公眾開放
藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬
藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬
中移動上月淨增272.2萬客 今年最多
中移動上月淨增272.2萬客 今年最多
利標全年虧損擴大至17億
利標全年虧損擴大至17億
藥明生物大股東再配股套逾百億
藥明生物大股東再配股套逾百億
IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點
IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點
擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升
擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升
張兆聰：恒大事件拖累 中海物業博反彈
張兆聰：恒大事件拖累 中海物業博反彈
植耀輝：大宗商品彈不起 炒家宜小心
植耀輝：大宗商品彈不起 炒家宜小心
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
喜茶放棄收購 樂樂茶：經營良好
喜茶放棄收購 樂樂茶：經營良好
戶戶送新增AlipayHK支付
戶戶送新增AlipayHK支付
蔡崇信12.3億購曼哈頓豪宅 美第3高紀錄
蔡崇信12.3億購曼哈頓豪宅 美第3高紀錄
劉思明：中廣核新能龍源待回勇
劉思明：中廣核新能龍源待回勇
周顯：玩loop loop loop大法 應揀中移動而非匯控
周顯：玩loop loop loop大法 應揀中移動而非匯控
湯文亮：今天的我打倒昨天的我
湯文亮：今天的我打倒昨天的我
尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂
尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂
7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成
7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成
九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙
九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙
芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情
芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情
南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅
南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅
開源道工廈單位呎售6159元
開源道工廈單位呎售6159元
摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合
摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合