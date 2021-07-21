財富管理業務佳 瑞銀次季利潤增63%

瑞銀的私人銀行及資產管理業務所打理的資產規模，按季增長4%至4.5萬億美元。財富管理業務上季的收費資產淨增長250億美元，上季向富裕客戶提供的新貸款淨額為70億美元。瑞銀所有業務、地區都在次季錄得增長，美國和亞太區是主要的發展目標。

納斯達克設新公司 攻上市前交易

此外，納斯達克昨宣布與SVB Financial Group（SIVB）、花旗集團（Citigroup，C）、高盛（GS）及摩根士丹利（MS）合組企業，為首次公開募股前（pre-IPO）的私人公司股票進行交易。納斯達克表示，納斯達克私營公司市場（Nasdaq Private Market）將被納入這家獨立的新公司，為非上市公司股票的發行者、股東、經紀及潛在投資者創建二級交易市場。市場對此類公司的投資興趣增加，令特殊目的收購公司（SPAC）吸引到大量散戶投資。

（綜合報道）

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