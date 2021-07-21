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擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升

【明報專訊】特斯拉（Tesla，TSLA）在內地市場擺脫了客戶投訴及質量問題等負面消息，上月其在內地生產的電動車註冊量再次上升。中國汽車信息網的數據顯示，今年6月，特斯拉上海廠房生產的Model 3轎車及Model Y運動型多功能車的註冊量總數為28,508輛，較5月增長29%，並較4月增長1倍以上。上月註冊的Model 3大增，部分歸因於特斯拉的促銷活動，包括優惠貸款及全額預付折扣。

貨櫃車電動拖頭Semi傳將投產

電動車新聞網Electrek引述知情人士稱，特斯拉的貨櫃車電動拖頭Semi即將投產，其在內華達州的生產線已準備就緒，總裝線正在作最後調整。特斯拉此前曾表示，Semi將在今年投產，並陸續向客戶交付。特斯拉股價午夜前微升。

為迎合街頭時尚風格，法國奢侈品集團LVMH，向其男裝藝術總監Virgil Abloh收購街頭品牌Off-White的60%股權，但未公布收購估值。Abloh則會保留Off-White的四成股權。收購將有助LVMH成為更多元化的奢侈品牌。

此外，對於國際特赦組織（Amnesty International）的報告稱，以色列電腦公司NSO Group的Pegasus間諜軟體可入侵最新版本的iPhone及iOS系統，蘋果回應稱，類似的網絡攻擊非常複雜，開發成本需要數百萬美元，而且通常可入侵的時間很短，一般是用來針對特定的人，這意味對於絕大多數用戶來說，這種攻擊很難構成威脅。

（綜合報道）

[國際金融]

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