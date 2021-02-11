IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點

美10年債息跌至1.15厘

IBM近年收入增長乏力，其昔日的核心領域，包括大型電腦（mainframe computers）及信息技術服務，因商界將更多業務轉移雲端而停滯不前。在2019年，IBM斥330億美元完成對開源軟件解決方案供應商Red Hat的收購，成為IBM邁向混合雲業務的第一步。混合雲讓企業客戶一邊使用自己的數據中心，一邊租用其他供應商的雲端計算服務。IBM的競爭對手，包括微軟(MSFT)和Alphabet(GOOG)，也在致力擴大雲端客戶的人工智能服務。

疫情令企業採混合雲服務

IBM表示，受疫情影響，多了企業開始採用混合雲服務，隨着經濟活動重啟，旅遊、運輸、汽車、工業和消費行業顯著反彈，也促使企業增加開支，推動營運數碼化。自IBM收購Red Hat後，Red Hat的行政總裁懷特赫斯特（Jim Whitehurst）轉任IBM總裁，在IBM的混合雲策略發揮關鍵作用。不過懷特赫斯特本月早前卸任了IBM總裁，改任IBM行政總裁柯世納（Arvind Krishna）的高級顧問。IBM須說服投資者，就算懷特赫斯特退下火線，混合雲的發展步伐不變。IBM混合雲目前有3200多個用戶，數量幾乎是IBM收購Red Hat前的4倍。

綜合上季表現，IBM的全球商業服務以及雲端和認知軟件部門推動了第二季收入增長，銷售額分別按年增長12%及6%。雲端服務總收入按年增長13%至70億美元，其中Red Hat收入在次季按年飈升20%。與此同時，全球技術服務部門的收入上季幾乎沒有增長，大部分相關業務可能在年底前分拆。新公司將名為Kyndryl，總部設在紐約。

《華爾街日報》早前稱，IBM也在研究出售Watson Health的可能性。該子公司利用人工智能，幫助醫院、保險公司及製藥商管理數據，曾是IBM的旗艦計劃。但知情人士稱，該子公司仍未實現盈利。

IBM不斷收購求轉型

為了轉型，IBM做了大量收購，包括在今年上半年花費約30億美元，進行8宗收購，以提升雲計算及人工智能的能力。今年4月，IBM透露，將收購軟件商Turbonomic及業務流程自動化公司myInvenio。IBM最近已收購位於馬德里的軟件和咨詢服務提供商Bluetab，以擴大在歐洲和拉美的影響力。隨着支出增加，IBM次季利潤按年下降2.6%至13.3億美元（約104億港元），調整後每股盈利2.33美元。總營業利潤率為49.3%，符合預期。

（綜合報道）

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