藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬

稱產品價格受干擾原料成本上漲

集團指出，虧損主要因集團注意到市場上非集團客戶的平台出現過剩的較低價產品，導致集團的定價策略及產品在市場上的價格體系受到干擾。為統一產品在市場上的定價，集團向其客戶提供若干折扣以穩定集團產品的市場價格。此類折扣對集團於2021年上半年的毛利率產生約9%的負面影響，但該若干折扣水平於2021年上半年一直在穩步下降。此外，2021年上半年原材料成本與2020年上半年的成本相比有所增加，於2020年上半年退回的某些「至尊」品牌濃縮洗衣液於2021年上半年與其他產品綑綁銷售並以折扣價出售，對2021年上半年的毛利率產生了1%的負面影響，及集團自2020年第四季度以來一直在發展的洗衣業務所產生的虧損約為6700萬元。

現價較去年招股價跌36.9％

集團指出，雖然預期於2021年上半年錄得虧損，但集團計劃繼續進一步鞏固其全渠道分銷網絡及增加集團產品的滲透。

藍月亮昨收跌1.31%，報8.31元。集團於去年12月掛牌，招股價為13.16元，其後曾一度高見19元水平，惟其後拾級而下，現已較招股價低36.9%。