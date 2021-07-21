經濟

百度自動駕駛的士廣州公眾開放

【明報專訊】百度（9888）的自動駕駛出行服務Apollo Robotaxi於上周六（17日）在廣州正式向公眾公開使用，是繼長沙、滄州及北京後，百度於內地第4個城市提供自動駕駛服務。據百度表示，用戶可以透過百度地圖或Apollo GO手機程式選擇Robotaxi。目前主要在黃埔區行駛，可上落車的指定地點有237個，運營時間從上午9時30分至晚上11時。

持回鄉證港人暫未能叫車

本報記者日前使用百度地圖試乘Robotaxi，用戶要先登記百度地圖，在call車界面點選自動駕駛，便可瀏覽選擇上下車地點，但目前只允許內地居民使用，暫未接受持回鄉證港人叫車。此外，叫車時亦要先填報乘客人數，目前每輛自動駕駛汽車只可預先登記接載最多兩名乘客，亦不能中途臨時上落客。

每輛自動駕駛汽車於司機位都安排了一名安全員，在正常情况下安全員不會駕駛車輛，只在有需要之下才會改為手控，例如試乘期間，前面有一輛汽車於交通燈轉綠燈後沒有行駛，這時候便需要安全員手控轉線，避免因前車的司機問題導致堵塞後車。

廣州的士司機：不擔心被取替

實測下來，落單後大約3至5分鐘Robotaxi便到達上車地點，連同等候交通燈及上落客等時間，Robotaxi行走3公里路段約15分鐘，行車時平穩與乘坐普通汽車無異，轉彎亦順暢，此外亦不會有隨便切線之類駕駛劣習。而且現時乘坐Robotaxi是全程免費。對於自動駕駛終於在市內對公眾開放，有廣州的士司機表示不擔心被取替，因目前自動駕駛技術只能應付簡單的路面情况，如果去到較複雜或車輛較多路段，始終仍需要依靠司機的臨場反應及判斷。

上 / 下一篇新聞

歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰
歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰
恒指2日瀉745點 險守250天線
恒指2日瀉745點 險守250天線
恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌
恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌
歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元
歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元
聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌
聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌
內地反壟斷延至醫藥教育
內地反壟斷延至醫藥教育
銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高
銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高
1個月Hibor連跌7日 見0.077厘
1個月Hibor連跌7日 見0.077厘
人行LPR不變 專家：減息機會不大
人行LPR不變 專家：減息機會不大
貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票
貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票
藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬
藍月亮盈警 中期料轉蝕4400萬
中移動上月淨增272.2萬客 今年最多
中移動上月淨增272.2萬客 今年最多
利標全年虧損擴大至17億
利標全年虧損擴大至17億
藥明生物大股東再配股套逾百億
藥明生物大股東再配股套逾百億
IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點
IBM靠雲計算拯救業務 季績勝預期 道指早段彈逾400點
擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升
擺脫負面消息 Tesla內地銷量回升
財富管理業務佳 瑞銀次季利潤增63%
財富管理業務佳 瑞銀次季利潤增63%
張兆聰：恒大事件拖累 中海物業博反彈
張兆聰：恒大事件拖累 中海物業博反彈
植耀輝：大宗商品彈不起 炒家宜小心
植耀輝：大宗商品彈不起 炒家宜小心
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
技術取勝：港鐵料反覆上試高位
喜茶放棄收購 樂樂茶：經營良好
喜茶放棄收購 樂樂茶：經營良好
戶戶送新增AlipayHK支付
戶戶送新增AlipayHK支付
蔡崇信12.3億購曼哈頓豪宅 美第3高紀錄
蔡崇信12.3億購曼哈頓豪宅 美第3高紀錄
劉思明：中廣核新能龍源待回勇
劉思明：中廣核新能龍源待回勇
周顯：玩loop loop loop大法 應揀中移動而非匯控
周顯：玩loop loop loop大法 應揀中移動而非匯控
湯文亮：今天的我打倒昨天的我
湯文亮：今天的我打倒昨天的我
尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂
尚翠苑呎售1.43萬 新界未補價居屋新高 首都兩房830萬沽 呎價1.6萬雙破頂
7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成
7月居屋買賣註冊645宗 超上月全月一成
九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙
九龍5新盤戰升溫 周六共推近200伙
芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情
芳菲示範單位開放 洋溢巴塞隆拿風情
南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅
南生圍濕地修復區地皮 財團申建114伙住宅
開源道工廈單位呎售6159元
開源道工廈單位呎售6159元
摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合
摩根資產許長泰：中港股市復蘇 須政策轉向配合