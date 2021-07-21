百度自動駕駛的士廣州公眾開放

持回鄉證港人暫未能叫車

本報記者日前使用百度地圖試乘Robotaxi，用戶要先登記百度地圖，在call車界面點選自動駕駛，便可瀏覽選擇上下車地點，但目前只允許內地居民使用，暫未接受持回鄉證港人叫車。此外，叫車時亦要先填報乘客人數，目前每輛自動駕駛汽車只可預先登記接載最多兩名乘客，亦不能中途臨時上落客。

每輛自動駕駛汽車於司機位都安排了一名安全員，在正常情况下安全員不會駕駛車輛，只在有需要之下才會改為手控，例如試乘期間，前面有一輛汽車於交通燈轉綠燈後沒有行駛，這時候便需要安全員手控轉線，避免因前車的司機問題導致堵塞後車。

廣州的士司機：不擔心被取替

實測下來，落單後大約3至5分鐘Robotaxi便到達上車地點，連同等候交通燈及上落客等時間，Robotaxi行走3公里路段約15分鐘，行車時平穩與乘坐普通汽車無異，轉彎亦順暢，此外亦不會有隨便切線之類駕駛劣習。而且現時乘坐Robotaxi是全程免費。對於自動駕駛終於在市內對公眾開放，有廣州的士司機表示不擔心被取替，因目前自動駕駛技術只能應付簡單的路面情况，如果去到較複雜或車輛較多路段，始終仍需要依靠司機的臨場反應及判斷。