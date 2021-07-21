貝萊德批亞太區董事缺獨立性 過去1年對1448名董事委任投反對票

明報記者 陳偉燊

貝萊德昨日發表最新名為「為客戶尋求長遠價值」的2020至2021年投票回顧報告，對亞太區內上市公司，分別就E（環境）、S（社會責任）、G（企業管治）三部分投下51項、6項及148項反對票。

另在涉及選舉董事議案中投下1957項投反對票，佔基金在全球董事選舉議案投下的反對票比例接近九成。當中涉及區內公司819間，亦比美洲及歐洲中東為多。該行同時向可能對氣候問題構成負面影響的225名董事及319家企業問責及投反對票。

稱關注電能煤氣董事會欠多元

Amar Gill指出，他們過去一年在亞太區內投下的反對票，主要與董事欠缺獨立性有關。

另外，對電能（0006）及煤氣（0003）等董事會欠缺多元化方面表達關注，並投下反對票。他相信，若能夠做到向董事問責，比股東提案促使企業改善企業管治更有效，他們亦會向市場刊發投票通報，公開他們的投票想法。

指長實發新股買產折讓過大

貝萊德提到，在處理關連交易時，長實今年以發新股形式，以總代價170億元收購李嘉誠基金會旗下基建資產，當時訂下的每股定價與資產淨值折讓過大，認為此事令長實尋求股東批准時只能「僅僅合格」。Amar Gill說，此事反映處理關連交易時，上市公司需要與獨立股東溝通，惟後來長實增加交易中向股東的回購股數，「總算從善如流」。

怡和怡策合併有利益衝突之嫌

至於怡和控股與怡和策略的合併交易，報告更直言有存在利益衝突之嫌，怡策專責的交易委員會及董事會均未有保障持股15%的小股東權益，貝萊德因此投反對票。Amar Gill稱，事件反映各地交易所須加強對第二上市公司投資者的保障。若香港將來吸引更多同股不同權的中概股回流，他認為應收緊規則，保障程度宜與第一上市公司看齊。