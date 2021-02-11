經濟

人行LPR不變 專家：減息機會不大

【明報專訊】人民銀行昨日公布貸款市場報價利率（LPR），一年期維持3.85厘，5年期維持4.65厘。早前有分析認為，在上周降準後，即使本月中期借貸便利（MLF）利率沒有下調，LPR亦有機會因銀行資金成本下跌而稍降。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，目前人行減息的機會似乎不大，因減息釋放的寬鬆訊號太強勁。若降準足以降低加權平均貸款利率，對於央行而言則已見成效。

會否再降準視乎信貸增長

人行本月降準釋放1萬億元人民幣資金，部分資金預定替換MLF資金。李若凡指出本月有3000億元人民幣MLF沒有續作，降準淨流入市場的資金不會太多，貨幣政策沒有轉向。至於今年內還會否再度降準，她認為取決於下半年信貸增長及經濟狀况，若信貸增長放緩和資金需求大，不排除再降準以置換大規模MLF到期，及應對地方政府發債帶來的資金需求。信貸增長方面，她指出人行官員表示信貸增長已基本符合名義GDP的增速，認為下半年不用擔心信貸增長會再收縮。

中國第二季經濟按年增長7.9%，李若凡指出，上半年外需對中國經濟有較大的支持，隨着外國的生產回復正常，他們的需求亦由商品轉向服務業，預料外需對中國經濟支持或到高峰。不過經濟數據反映，製造業公司的利潤上升，有助製造業下半年增加投資，內需亦正漸漸復蘇，亦對下半年經濟有支持。該行預期，下半年中國經濟增長為5.5%增長，全年增長為9.2%。

相關字詞﹕李若凡 經濟增長 貨幣政策 中國經濟 人民銀行

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