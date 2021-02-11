1個月Hibor連跌7日 見0.077厘

專家：或低見0.05厘

港元拆息於低位徘徊，與樓按相關的1個月Hibor連跌7日，昨日再跌0.16個基點至0.077厘，屬自2010年3月19日後低位，當日報0.07厘。短線拆息呈逆向走勢，隔夜Hibor升0.19個基點至0.038厘；中長線拆息方面，3個月期Hibor跌0.25個基點至0.15厘。

華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，本港經濟增長5%至6%，惟回復疫情前水平仍需一段時間，預料下半年Hibor維持較低水平，其中1個月拆息將介乎0.05至0.2厘，另3個月拆息則為0.1至0.25厘。

另外，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份平均一個月Hibor為0.08厘，按月下跌2個基點，見逾11年新低；據該行按揭息率指數（MMI），即反映一般按揭新客戶最新可承做的實際按息水平，則報1.56厘，按月微升1個基點。

他續料，未來數月的MMI可於1.5厘上落，加上部分銀行相繼提高樓按優惠，對相關市場有正面支持作用。