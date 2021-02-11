經濟

銀債開賣 人均認購逾20萬元 分析料總金額破600億 認購人數創新高

【明報專訊】政府推出第6批銀色債券，首度將最低認購年齡由65歲降至60歲，昨首天接受認購。銀行指認購反應勝去年，當中，工銀亞洲表示，客戶最高認購金額超過250萬元，即250手，超出政府早前表明的分配上限100手。分析表示，近日股市較波動，對今批銀債的認購反應會有催化作用（見圖），亦有分析估計最終認購人數或會增至20萬人，總認購金額有機會達600億元。

明報記者 胡學能

中信銀行（國際）表示，首日接獲之總認購金額與上批相若，最高認購金額為100萬元（100手），平均認購約30萬元（30手）。招商永隆銀行則指出，首天認購金額及人數均較去年增長逾1倍，平均每名客戶認購金額接近42萬元（42手）。

招商永隆：客戶平均認購42手

工銀亞洲稱，截至昨晚近7時，總認購人數較去年首日升近2倍，總認購金額增近2倍，人均認購金額約34萬元（34手）。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，首日認購反應較去年熱烈，相信是銀髮族普遍較傾向穩定收益，在資產配置上會考慮較低風險投資，且在持續低息及不確定的投資環境下，政府銀債仍能提供最少3.5厘保證息率，較市場上普遍定存利息高，相信今批認購反應可望創歷年新高。

中銀香港錄逾萬宗申請 人均25手

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，該行首日認購金額按年有雙位數增長，客戶平均認購22萬元（22手），則與去年相若。他指出，銀債較銀行定存靈活，提早贖回不會罰息，故料今年總認購人數、金額會比去年好。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，首天認購人數較去年升六成，已錄逾1萬宗申請，人均認購25手，今次銀債合資格年齡調低，估計今年整體認購人數及金額將突破以往紀錄，最終認購人數或會增至20萬人，總認購金額有機會達600億元。

匯豐：數碼渠道申請比重升逾10百分點

匯豐發言人表示，昨接獲的認購金額及宗數都創出開售首日的新高，經數碼渠道申請的比重較去年同期升逾10個百分點。

今批第6批銀債，發行額從去年的150億增至240億元，並可視乎市場情况將發行額酌情提高至最多300億元，債券年期3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。認購期至7月30日下午2時結束，8月10日發行。銀債不設二手市場，若投資者希望在到期前套現，可要求政府以原價及相應累計利息贖回。

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