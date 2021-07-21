聯易融被指高估收入 股價瀉一成停牌

聯易融否認指控 準備澄清追究責任

聯易融回應指出，堅決否認所有不實指控，目前正在準備澄清公告，並保留法律追究造謠者的權利。

地產相關ABS被指佔80% 超上市申報

聯易融主要為供應鏈金融科技解決方案，包括向企業的供應商收購應收帳、預付款、存貨等「供應鏈資產」，再打包為ABS向投資者出售。Valiant Varriors報告表示，該業務佔收入逾九成，當中房地產相關的ABS發行量佔整體達80%，與公司上市時宣稱約40%不符，而且涉及恒大（3333）、華夏幸福等問題企業。監管機構已採取行動限制大型房企ABS發行，認為聯易融透過短期貸款購入「供應鏈資產」，會對收入和現金流造成嚴重影響。

報告亦稱，聯易融將評級機構、律師事務所等專業收費先劃入為公司收入，過去3年收入實際收入實應下降35%至40%。另外聯易融目前只擁有一項並非由該行研發的區塊鏈專利，同時稱其大型企業和金融機構客戶不會採用聯易融的平台，質疑聯易融的科技能力。

聯易融以同股不同權架構上市，董事長宋群持有57.95%投票權，其他股東包括騰訊（0700）、新加坡政府投資公司（GIS）及渣打銀行。Valiant Varriors則曾在2020年1月呼籲沽空維他奶（0345），指其財務造假，虛報內地利潤，認為股價只值10元。維他奶昨收報24.3元。