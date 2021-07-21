經濟

歐美研監管虛擬貨幣 比特幣再跌穿3萬美元

【明報專訊】各國連環打壓虛擬貨幣，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）敦促當地金融監管機構，加快研究新規則，以監管對與美元掛鈎的穩定幣（stablecoin），更覺得欠缺監管的穩定幣是「無掩雞籠」。有關當局在「總統金融市場工作小組」會議後發聲明指出，小組預計將在未來幾個月內提出建議，以確保美國會有一個適當的監管框架。

耶倫促監管穩定幣 斥「無掩雞籠」

另有報道表示，法國證券監管機構金融市場管理局（AMF）提議，歐洲證券及市場管理局（ESMA）應監管整個歐盟的虛擬貨幣活動。AMF建議授予ESMA直接監督歐盟內的虛擬資產公開發售，以及虛擬資產服務提供者的權力，為所有國家監管機構創造規模經濟。

一旦上述提議獲採納，將在整個歐盟建立一個針對虛擬貨幣行業的單一權威機構，利用ESMA在監管虛擬貨幣的經驗，為在歐盟範圍內營運的虛擬貨幣企業提供法律依據。

歐美政府先後要求加強虛幣監管，拖累比特幣（Bitcoin）跌穿3萬美元關口，價格在2.95萬美元左右徘徊，亦較歷史高位6.5萬美元插近五成半。另一焦點以太幣（ETH）低見約1700美元，較年內高位4382美元累挫逾六成。

歐盟擬建針對虛幣單一機構

根據虛擬貨幣投資公司CoinShares最新數字，比特幣投資產品和基金連續第二周錄淨流出，反映市場情緒謹慎。截至上周五（16日）當周，比特幣資金錄得1040萬美元（約8112萬港元）淨沽出，流走幅度較前一周的690萬美元增加。雖然今年7月累計淨流出1500萬美元，但2021年至今的資金流入總額仍然高達42億美元。

相關字詞﹕美國財政部 虛擬貨幣

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