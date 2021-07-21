恒大再挫一成 拖累民行融創股價跌

摩通：前車可鑑 房企資金壓力恐增

恒大股價連續兩日跌逾一成，昨再跌一成至7.37元，市值於兩日內蒸發逾320億元，跌穿千億水平。被傳將以特別分紅形式分派的恒大汽車（0708）全日跌11.2%，收報14.3元；恒騰（0136）及已發盈喜的恒大物業（6666）轉升，分別升1.7%及不足1%。至於被指為恒大最大放款銀行的民生銀行（1988），昨日股價跌2.4%，同樣負債甚重的內房融創（1918）亦受累跌逾6%。

摩通表示，民行是恒大最大貸款銀行，亦是內房行業貸款佔比最高的內銀股，加上其稅前資產回報率（ROA）最低，若民行將向恒大借出的貸款降級為不良貸款，最多可能影響民行今年度盈利達五成。

不過，恒大昨日亦迎來好消息。此前部分遭當局暫停預售許可的湖南項目，昨日據湖南邵陽市住建局主動公開，已決定恢復兩大項目恒大華府及恒大未來城的預售許可、網簽備案及預售資金撥付。

此前，湖南邵陽市住建局通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。

允賣樓收入存監管帳戶 湖南恢復兩項目銷售

湖南邵陽市住建局表示，在停售決定下發後，恒大旗下的邵陽市鹿山房地產和邵陽市億達房地產積極整改，已將恒大未來城項目和恒大華府項目2021年1至7月商品房銷售收入未進入監管帳戶的1.28億元人民幣歸集到指定的監管帳戶，並承諾銀行按揭部分在放款後按規定歸集到監管帳戶，故恢復兩項目預售許可、網簽備案及預售資金撥付。

此外，財聯社報道，恒大已於昨日安排資金提前匯入債券還款帳戶，用於支付公司及子公司發行的4筆美元債券利息，合計約3.52億美元（約27.46億港元）。