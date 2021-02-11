恒指2日瀉745點 險守250天線

二線科技股急挫 京東物流快手見上市新低

恒指連跌2日，累計跌745點；國指昨跌93點至9864點，連跌3日，累計跌309點；科指昨再跌1.27%至7337點，連跌4日，累計跌330點或4.35%，同時亦連續第5日陰燭。全日主板成交減至1395億元。

二線科技股急挫，阿里健康（0241）跌7.39%，收報14.28元，是跌幅最大的藍籌。微盟（2013）急跌8.5%，收報10.94元，是跌幅最大的科指成分股。另明源雲（0909）跌逾6%，攜程集團（9961）見上市新低，收報225元，跌5.38%；京東物流（2618）見上市新低，收報36.6元，跌1.48%；快手（1024）見上市新低，收報138.8元，跌2.46%。

另一方面，北水南下合計淨流出46.94億元，為連續兩日淨流出，內地投資者繼續沽出騰訊控股（0700），昨日被淨沽出33.54億元，其股價跌1.27%，收報542.5元。美團（3690）被淨沽出2.63億元，昨股價跌0.36%，收報275.2元。中海油（0883）被淨沽出4.91億元，昨股價跌1.75%。