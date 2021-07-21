經濟

歐冠昇：惡劣天氣停市「可作改變」 上月底因黑雨休市 小證商恐加快淘汰

【明報專訊】港交所（0388）新任行政總裁歐冠昇上周四出席一場會議時提到，他對6月28日因為黑色暴雨警告信號而停市，認為是其中一個可尋求改變的方向，事實上前任行政總裁李小加對此亦曾表示有意見，或意味做法可能會作出改變。不過，中小證券商恐業內並非人人跟得上要求，亦擔心現有結算配套未能夠配合，認為當局要人性化處理。立法會議員（金融服務界）張華峰明言，事涉很多細節，宜先作諮詢。

明報記者 陳偉燊

歐冠昇上周四出席亞洲協會活動時被問到，港交所有什麼地方需要作出改革，他指香港市場向來有效率，但是他們每天均需持續審視有什麼地方可以改進。他提到，兩周前（指6月28日）因黑色暴雨警告，交易所未能開市，但是作為連繫世界的其中一個主要金融市場，業界在疫情期間都可居家運作，是否應該想想去借此機會探索「如何確保持續開市？」他稱，這是其中一件小事，他亦無意思要讓業界在黑雨或打風時冒險返工，這卻讓他留意到當中涉及微觀結構的事情，引起他們注視。他說：「我們明白到有需要確保收入，但是市場如何去保持競爭力，我們有需要去尋求方法。」

稱無意要業界冒險返工

對於歐冠昇對惡劣天氣下的停市安排表達意見，證券商協會主席兼實德金融行政總裁陳柏楠表示，業界在交易、盤房、結算及交收運作等環節，疫情期間曾分組試驗過居家工作，不過颱風或黑雨期間，部分環節如處理支票交收等可能仍有延遲。參考目前全球匯市及金市能夠24小時交易，他認為，可以進一步研究及作長期測試，確定可行。

不過，有部分老牌證券行較有保留。永裕證券董事總經理謝明光表示，證券行之間規模及財力不一，單以客戶透過電話落盤的錄音環節，以至確保顧客私隱等配套設施，能否在黑雨或颱風時運作無礙，確實令人存疑。他建議，當局在考慮是否落實取消惡劣天氣停市安排時，應盡量確保措施「人性化」。至於勝利證券行政總裁高鵑則說，在家工作下單純處理股票買賣並無問題，但在跟進結算及交收程序時，颱風及黑雨期間若銀行不開門，中央結算系統安排上又要求業界須在辦事處啟動，交易所或要改變政策及系統設定才能實行。

張華峰：如銀行不開門 結算有難度

張華峰則認為，若要推動黑雨及颱風期間交易如常，事涉很多細節，交易所宜考慮各業界是否均能做到，銀行可否配合等問題。他更說：「在銀行未能開門配合，業界如要處理結算及追收孖展，並非簡單的問題。」他認為，交易所不應在未有諮詢業界去行事，亦不能純從生意角度去考慮事情。

相關字詞﹕張華峰 高鵑 謝明光 陳柏楠 歐冠昇 港交所

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