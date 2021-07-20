4內地生合租名城3房 預付一年租34萬

【明報專訊】內地生一向鍾情於大圍區租樓，區內名城有單位獲內地生租用。中原地產分區營業經理周偉航表示，暑假一向是租賃旺季，大圍名城本月暫錄約40宗租賃成交，屋苑最新錄1期5座中層SD室，實用面積737方呎，3房連套房間隔，以2.8萬元租出，實用呎租38元。租客為4名內地女學生，只睇單位相片及片段，即以預繳一年租金、即約34萬元，租用單位準備來年於香港升學。業主去年以1250萬元購入單位，租金回報約2.7厘。
此外，近日內地生租樓足迹亦出現於新界北區。中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，粉嶺名都7座中層E室，實用面積399方呎，2房間隔，以月租1.2萬元租出，實用呎租30.1元。租客為3名內地女學生，由於仍然身處內地，故只睇單位相片，未有親身睇樓便決定預繳一年租金租入單位。業主則於2015年以400萬元購入上址，租金回報約3.6厘。
THE CAMPTON首宗租賃 2房月租2.3萬
另外，部分市區新盤陸續入伙，近月入伙的長沙灣THE CAMPTON剛錄首宗租賃成交。中原地產分區營業董事程智聰表示，THE CAMPTON中層H室，實用面積515方呎，2房間隔，以月租2.3萬元租出，實用呎租44.7元。原業主去年以840萬元購入單位，租金回報約3.3厘。