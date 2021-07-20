4內地生合租名城3房 預付一年租34萬

此外，近日內地生租樓足迹亦出現於新界北區。中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，粉嶺名都7座中層E室，實用面積399方呎，2房間隔，以月租1.2萬元租出，實用呎租30.1元。租客為3名內地女學生，由於仍然身處內地，故只睇單位相片，未有親身睇樓便決定預繳一年租金租入單位。業主則於2015年以400萬元購入上址，租金回報約3.6厘。

THE CAMPTON首宗租賃 2房月租2.3萬

另外，部分市區新盤陸續入伙，近月入伙的長沙灣THE CAMPTON剛錄首宗租賃成交。中原地產分區營業董事程智聰表示，THE CAMPTON中層H室，實用面積515方呎，2房間隔，以月租2.3萬元租出，實用呎租44.7元。原業主去年以840萬元購入單位，租金回報約3.3厘。