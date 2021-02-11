第一城業主趕移民 2房跌穿500萬易手

較同類市價低逾一成

上述單位實呎約17,254元，較正常同類單位市價低逾一成。原業主2013年以328萬元購入，持貨約8年，帳面獲利162萬元或49%。

杜智臺2房560萬沽 低估價5%

另外，中原地產分行副分區營業經理周世康表示，灣仔杜智臺A座中層D室，實用面積354方呎，2房間隔，業主因移民急讓物業，本月8日放盤，至近日獲首置買家以560萬元易手，實呎15,819元，低於銀行估價5%。原業主2010年9月以234萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利326萬元或1.4倍。

灝景灣低層業主移民 3房1475萬沽

再有業主移民沽貨個案。美聯分行高級分區營業經理李貫甡表示，青衣灝景灣6座低層H室，實用面積853方呎，3房套連儲物房間隔，享海景，原業主計劃移民海外，早前開價約1600萬元放售，新近獲區內客洽購，最終以1475萬元易手，實呎17,292元。單位原業主2001年1月以約728.8萬元一手購入，帳面獲利約746.2萬元或逾1倍。

黃埔2房730萬沽 賣家持貨逾3年實蝕20萬

此外，有業主打算換樓，不惜輸使費沽樓套現。中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園2期15座低層B室，實用面積389方呎，2房間隔，望樓景，附有裝修，業主叫價758萬元，因打算換樓，最終願減28萬元以730萬元成交，實呎18,766元。

上址買家屬區外上車客，原業主2018年4月以723萬元買入單位，持貨逾3年，帳面僅獲利7萬元，若連使費計料實蝕約20萬元或3%。

玖瓏山再錄蝕讓 原業主輸3%離場

至於一向經常出現二手蝕讓的沙田九肚玖瓏山，再錄得業主蝕讓離場個案。中原地產副分區營業經理周家傑表示，玖瓏山月瓏閣3座中層B室，實用面積958方呎，3房連套房間隔，議價後以1378萬元易手，實呎14,384元。原業主2015年以1419萬元購入單位，持貨約6年，帳面蝕讓約41萬元或3%離場。