經濟

香港地產

第一城業主趕移民 2房跌穿500萬易手

【明報專訊】近日市場連錄多宗二手業主移民賣樓個案。美聯高級營業經理何智豪表示，沙田第一城48座高層E室獲轉手，實用面積284方呎，2房間隔，望開揚內園景，因樓上單位曾發生事故，加上業主計劃移民，故以約490萬元售出，失守500萬元大關。

較同類市價低逾一成

上述單位實呎約17,254元，較正常同類單位市價低逾一成。原業主2013年以328萬元購入，持貨約8年，帳面獲利162萬元或49%。

杜智臺2房560萬沽 低估價5%

另外，中原地產分行副分區營業經理周世康表示，灣仔杜智臺A座中層D室，實用面積354方呎，2房間隔，業主因移民急讓物業，本月8日放盤，至近日獲首置買家以560萬元易手，實呎15,819元，低於銀行估價5%。原業主2010年9月以234萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利326萬元或1.4倍。

灝景灣低層業主移民 3房1475萬沽

再有業主移民沽貨個案。美聯分行高級分區營業經理李貫甡表示，青衣灝景灣6座低層H室，實用面積853方呎，3房套連儲物房間隔，享海景，原業主計劃移民海外，早前開價約1600萬元放售，新近獲區內客洽購，最終以1475萬元易手，實呎17,292元。單位原業主2001年1月以約728.8萬元一手購入，帳面獲利約746.2萬元或逾1倍。

黃埔2房730萬沽 賣家持貨逾3年實蝕20萬

此外，有業主打算換樓，不惜輸使費沽樓套現。中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園2期15座低層B室，實用面積389方呎，2房間隔，望樓景，附有裝修，業主叫價758萬元，因打算換樓，最終願減28萬元以730萬元成交，實呎18,766元。

上址買家屬區外上車客，原業主2018年4月以723萬元買入單位，持貨逾3年，帳面僅獲利7萬元，若連使費計料實蝕約20萬元或3%。

玖瓏山再錄蝕讓 原業主輸3%離場

至於一向經常出現二手蝕讓的沙田九肚玖瓏山，再錄得業主蝕讓離場個案。中原地產副分區營業經理周家傑表示，玖瓏山月瓏閣3座中層B室，實用面積958方呎，3房連套房間隔，議價後以1378萬元易手，實呎14,384元。原業主2015年以1419萬元購入單位，持貨約6年，帳面蝕讓約41萬元或3%離場。

相關字詞﹕杜智臺 業主移民 玖瓏山 黃埔花園 灝景灣 第一城

上 / 下一篇新聞

子公司資產被凍 恒大轟濫用程序 系內全線股價急挫 分析憂掀漣漪效應
子公司資產被凍 恒大轟濫用程序 系內全線股價急挫 分析憂掀漣漪效應
或被用作特別息派發 恒大汽車昨股價「跌凸」
或被用作特別息派發 恒大汽車昨股價「跌凸」
續打「分拆」牌圖釋疑慮 恒大冰泉研明年港上市
續打「分拆」牌圖釋疑慮 恒大冰泉研明年港上市
恒指急挫500點 夜期低水300點
恒指急挫500點 夜期低水300點
京監管科企美儲蓄增 大摩：全球復蘇兩大風險
京監管科企美儲蓄增 大摩：全球復蘇兩大風險
中央速應對方正違約 標普：不利離岸債權人
中央速應對方正違約 標普：不利離岸債權人
金發局：港營商環境未變
金發局：港營商環境未變
縱橫遊斥資240萬進軍虛幣挖礦 伙基金經理顧弘源組合營 旅遊股疫下紛另謀出路
縱橫遊斥資240萬進軍虛幣挖礦 伙基金經理顧弘源組合營 旅遊股疫下紛另謀出路
安老按揭推「高年金定息計劃」
安老按揭推「高年金定息計劃」
證監公開譴責BM違反收購守則
證監公開譴責BM違反收購守則
瑞信前高層唐臻怡加盟商湯科技
瑞信前高層唐臻怡加盟商湯科技
變種病毒震散歐美股市 道指午夜跌逾900點 歐股挫2％
變種病毒震散歐美股市 道指午夜跌逾900點 歐股挫2％
Zoom以發行新股形式 購雲端服務商Five9
Zoom以發行新股形式 購雲端服務商Five9
史上最大SPAC收購交易告吹 PSTH棄入股環球音樂
史上最大SPAC收購交易告吹 PSTH棄入股環球音樂
張兆聰：5G概念逆市走強 留意中通服
張兆聰：5G概念逆市走強 留意中通服
劉宇亮：降準穩價出台 利國內營商
劉宇亮：降準穩價出台 利國內營商
薛偉傑：中國成功試飛可重用航天載具 太空遊可期？
薛偉傑：中國成功試飛可重用航天載具 太空遊可期？
技術取勝：中國電信宜守3元關口
技術取勝：中國電信宜守3元關口
何民傑：中國科技股轉勢在即 京東健康值博
何民傑：中國科技股轉勢在即 京東健康值博
徐家健：富人財技研究
徐家健：富人財技研究
富途：年輕女性鍾情炒美股 最愛特斯拉
富途：年輕女性鍾情炒美股 最愛特斯拉
劉思明：醫藥股強勢 康臣上破楔形可吼
劉思明：醫藥股強勢 康臣上破楔形可吼
周顯：車位變貴且缺的真正原因
周顯：車位變貴且缺的真正原因
湯文亮：成熟投資者喜歡打書釘
湯文亮：成熟投資者喜歡打書釘
屯門上嵐加推13伙 折實均呎近2萬 比首批貴6% 最快周末首輪開售
屯門上嵐加推13伙 折實均呎近2萬 比首批貴6% 最快周末首輪開售
騰訊聯席創辦人曾李青1.7億入市21 BORRETT
騰訊聯席創辦人曾李青1.7億入市21 BORRETT
悅湖買家付90萬辣稅 多購一伙自用
悅湖買家付90萬辣稅 多購一伙自用
布思道12號招標 意向價6.1億
布思道12號招標 意向價6.1億
4內地生合租名城3房 預付一年租34萬
4內地生合租名城3房 預付一年租34萬
灣仔道舖5000萬沽 8年帳蝕1330萬
灣仔道舖5000萬沽 8年帳蝕1330萬