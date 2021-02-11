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騰訊聯席創辦人曾李青1.7億入市21 BORRETT

【明報專訊】一手豪宅交投市况活躍，市場再錄名人入市。土地註冊處顯示，長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD一個19樓2號室，實用面積2945呎，4房間隔，早前以1.695億元連2個車位成交，實呎5.76萬元，登記買家為騰訊（0700）聯席創辦人之一曾李青（ZENG LIQING）。資料顯示，曾李青為騰訊創辦人之一，於1998年參與創立騰訊。

巴丙頓山特色戶7134萬沽

事實上，新盤市場雖欠缺焦點大盤登場，但豪宅特色戶仍具承接力。新地（0016）牽頭發展的西半山巴丙頓山，最新透過招標售出一伙特色戶，為21及22樓複式B室，實用面積1512方呎另連平台和天台，成交價7134萬元、實呎47,183元，為項目繼2018年11月，以9440萬元售出21及22樓複式A室後，項目次高成交價紀錄。

不過，繼續有新盤買家選擇撻訂離場。本報統計，7月份迄今主要新盤累積錄約16宗撻訂個案，當中13宗屬買家於簽署正式買賣合約後取消交易的撻大訂，佔比約為81%，當中恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，今年初以489.18萬元售出的1座12樓M室，實用面積197方呎，買家撻大訂料遭沒收10%訂金涉約49萬元。

另外，會德豐啟德GRANDE MONACO，較早時以1443.1萬元售出的低座A座1樓實用面積613方呎C室，買家新近亦已撻訂，預料遭沒收5%訂金涉約72萬元。

相關字詞﹕騰訊 利奧坊‧曦岸 新地 巴丙頓山 長實

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