屯門上嵐加推13伙 折實均呎近2萬 比首批貴6% 最快周末首輪開售

明報記者 盧浩鏘、林可為

樓花期長約2年的上嵐，提供112伙1房戶，而最新以折實均呎19,541元加推的13伙，實用面積265至290方呎，維持最高16%直減折扣，入場單位為實用面積265方呎3樓G室，折實價514.61萬元（折實實呎19,420元）；最貴為實用面積290方呎19樓C室，折實價569.27萬元（折實實呎19,630元）。至於最高實呎單位為19樓D室，實用面積285方呎，折實價568.8萬元（折實實呎19,958元）。今次加推單位的折實均呎，較1號價單的折實均呎18,388元高出逾6%。建灝地產集團投資部經理鄭智荣指，撇除樓層和景觀因素，實際加幅約1%至2%。市場估計建灝日內上載銷售安排，最快周末首輪發售，而上嵐過去3日累收約400票，以已開價63伙計超額5.3倍。

3日暫收約400票超額5.3倍

另外，新地天水圍Wetland Seasons Bay，據悉已向代理發出推廣委託書；項目1期提供1224伙，樓花期約11個月，戶型涵蓋開放式至4房戶，約七成屬2房或以下戶型。雖然昨日整體新盤成交不算熾熱，但新界不乏大額成交；當中華懋西貢碧沙路玥廬，錄得4個月以來首宗一手成交，透過招標以8588萬元售出5號屋，實用面積3275方呎另連花園、實呎26,223元。玥廬由10幢洋房組成，去年4月推出至今累售7幢洋房，套現約6.8億元。

Wetland Seasons Bay 已發推廣委託書

近日部署開售大埔公路沙田嶺段新盤畢架‧金峰的遠展（0035），同系元朗洪水橋珀爵，新售出12號屋，實用面積1967方呎，4房間隔另連花園，成交價2596.44萬元、實呎1.32萬元。珀爵提供24幢洋房，2018年底推出至今累售11幢洋房，套現約3億元。

芳菲今開放示位 料日內開價

市區方面，恒地（0012）北角君譽峰，新推出28樓C室特色戶，於本周五招標（23日），實用面積248方呎連平台和天台；君譽峰28樓同類實用248方呎連天台B室特色戶，2018年6月以1240萬元售出、實呎達5萬元。協成行何文田勝利道芳菲，繼日前上載樓書後，今日向傳媒開放設於佐敦協成行九龍中心的示範單位，料日內開價。