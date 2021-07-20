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經濟
2021年7月20日星期二
技術取勝
投資策略
子公司資產被凍 恒大轟濫用程序 系內全線股價急挫 分析憂掀漣漪效應
或被用作特別息派發 恒大汽車昨股價「跌凸」
續打「分拆」牌圖釋疑慮 恒大冰泉研明年港上市
恒指急挫500點 夜期低水300點
京監管科企美儲蓄增 大摩：全球復蘇兩大風險
中央速應對方正違約 標普：不利離岸債權人
金發局：港營商環境未變
縱橫遊斥資240萬進軍虛幣挖礦 伙基金經理顧弘源組合營 旅遊股疫下紛另謀出路
安老按揭推「高年金定息計劃」
證監公開譴責BM違反收購守則
瑞信前高層唐臻怡加盟商湯科技
變種病毒震散歐美股市 道指午夜跌逾900點 歐股挫2％
Zoom以發行新股形式 購雲端服務商Five9
史上最大SPAC收購交易告吹 PSTH棄入股環球音樂
張兆聰：5G概念逆市走強 留意中通服
劉宇亮：降準穩價出台 利國內營商
薛偉傑：中國成功試飛可重用航天載具 太空遊可期？
技術取勝：中國電信宜守3元關口
何民傑：中國科技股轉勢在即 京東健康值博
徐家健：富人財技研究
富途：年輕女性鍾情炒美股 最愛特斯拉
劉思明：醫藥股強勢 康臣上破楔形可吼
周顯：車位變貴且缺的真正原因
湯文亮：成熟投資者喜歡打書釘
屯門上嵐加推13伙 折實均呎近2萬 比首批貴6% 最快周末首輪開售
騰訊聯席創辦人曾李青1.7億入市21 BORRETT
第一城業主趕移民 2房跌穿500萬易手
悅湖買家付90萬辣稅 多購一伙自用
布思道12號招標 意向價6.1億
4內地生合租名城3房 預付一年租34萬
灣仔道舖5000萬沽 8年帳蝕1330萬
技術取勝：中國電信宜守3元關口
【明報專訊】敏華考驗重要支持15元（圖）
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