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薛偉傑：中國成功試飛可重用航天載具 太空遊可期？

【明報專訊】7月11日，「維珍銀河」成功完成首次商業載人太空旅遊試飛。「團結號」航天飛行器成功飛至距離地面80公里高空，維珍集團創辦人布蘭森等6名乘員解開安全帶，體驗了大約4分鐘的無重狀態。「團結號」隨後返回大氣層，安全降落在機場。由起飛到降落整個過程大約90分鐘，全球有上千萬人觀看有關短片。

7月20日，輪到另一富豪貝索斯準備乘坐旗下「藍色起源」的航天飛行器試飛。甚至連SpaceX的員工也放出聲氣，聲稱未來也會有這類太空旅遊試飛，而且那將是「真正的太空旅行」，將會在400公里高的軌道圍繞地球飛行云云。

一年內已兩度成功測試

但很多人都沒有留意，7月16日內地官媒宣布：由中國航天科技集團一院研製的「亞軌道重複使用演示驗證項目運載器」在酒泉衛星發射中心點火起飛，按設定程序完成飛行後，水平着陸於內蒙古阿拉善右旗機場，測試圓滿成功。

報道說，「亞軌道重複使用運載器」項目的圓滿成功，為中國重複使用天地往返航天運輸技術發展奠定了基礎。不過，相關報道極短，連運載器尺寸和重量都未有提及。頂多是加上國家國防科技工業局新聞宣傳中心「抖音」帳戶幾句描述：「該任務屬原創性、引領性科技攻關項目」。首次飛行旨在驗證升力式地面自主垂直起飛、再入返回、水平着陸等關鍵技術。

然而，內地媒體和科技界還是用盡心力，抽絲剝繭地找出多一點資料。

首先，原來去年9月初，內地已成功進行過一次類似飛行試驗。當時官媒報道，「可重複使用試驗航天器」成功發射，在軌飛行2日後，於去年9月6日成功返回預定着陸場。

「亞軌道」沒完全統一說法

報道又說，試驗成功標誌着中國可重複使用航天器技術研究取得重要突破，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。而據其他內媒報道，當時是使用「長征二號F」火箭發射那個「可重複使用試驗航天器」。

換言之，在一年之內，內地已進行了兩次類似試驗。比較兩次字眼，去年9月初是使用「試驗」，今次則使用「演示驗證項目」。從用字的保守，有理由相信，有關技術距離成熟仍有相當距離。

此外，上次在軌飛行了2日後，才回航降落。今次則使用了「亞軌道」一字，沒有提及飛行時間。兩次試驗的可重用載具並不相同。去年9月試驗的屬於「軌道飛行器」，而今次試驗的則屬於「亞軌道飛行器」。

至於所謂「亞軌道」，並沒有完全統一的說法。有說是距地面20至100公里的空域，亦有說是距地面35至300公里的空域。但簡單來說，是介乎飛機的飛行高度上限和人造衛星的最低軌道之間的空域。

「軌道飛行器」和「亞軌道飛行器」的最大分別是，「軌道飛行器」的飛行速度達到每秒7.9公里，能夠在橢圓形的軌道圍繞地球持續飛行相當長時間，就像人造衛星般。

而「亞軌道飛行器」則仍然受到地球引力限制，只能夠短暫飛越80公里高的「太空分界線」或100公里高的「卡門線」，之後就會回落，其飛行軌迹大致上仍然像拋物線。

第一級火箭或未能回收 成本效益遜色

內地科技界估計，兩次試驗應該屬於同一個大項目下。綜合資料，兩次試驗都是採用垂直起飛／水平降落（VTHL）方式。即起飛時使用火箭垂直發射，將可重用載具帶到一定高度，之後兩者分離，可重用載具倚靠自己的發動機，爬升到更高的軌道或亞軌道。

當回航時，可重用載具飛回大氣層，好像普通飛機般降落在機場。至於那支用於起飛的火箭，以內地現時的技術來說，估計還未能夠回收。

簡單來說，內地這個方案和美國軍方在約10年前開始試驗的「軌道試驗飛行器」X-37B很相似。相比下，「藍色起源」方案雖然同樣採用垂直起飛／水平降落的方式，但已能夠回收火箭，成本明顯較低；而「維珍銀河」方案更是採用水平起飛／水平降落（HTHL）的方式，母機和子機都能夠降落機場回收，成本就更低了。

因此，雖然有內媒以「太空旅遊指日可待」為題，但筆者認為，以內地的技術成熟度、政治體制、地緣政治環境，加上航天科技集團乃國有企業，相信其可重用載具都是以軍事用途，節省發射或回收衛星成本、載人載貨往返太空站等為優先，開放給民用太空旅遊必定排得較後。

根據去年「中國航天大會」上一名講者在簡報中透露，現時垂直起飛／水平降落（VTHL）的兩級方案只是起步，將來還要過渡到水平起飛／水平降落（HTHL）的兩級方案，最終再達到水平起飛／水平降落的單級方案（單一飛行器）。其中，第二步可望在2030年實現，但終極方案就要2045年才可以實現了。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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