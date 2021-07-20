經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：降準穩價出台 利國內營商

【明報專訊】美聯儲在6月議息會議稱將考慮逐步退出債券購買，並暗示在2023年底前加息兩次，有聯儲官員表示通脹比預期高，傾向以強硬方式控制通脹。上周公布的美國6月PPI（生產者物價指數）創11年新高，核心CPI創下30年新高，已經再顯示美國通脹攀升的趨勢。PPI升幅大於預期，顯示企業把成本轉嫁給消費者的壓力正持續升高，可能成為鮑威爾曾稱會耐心等候實際通脹或其他失衡的證據。如果通脹上升太快，美聯儲有可能準備調整政策。

冀紓緩生產企業金融機構經營壓力

反觀中國方面，在大宗商品保供穩價政策下商品漲價放緩，PPI見頂回落。6月PPI同比上漲8.8%，漲幅較上月回落0.2個百分點，為今年以來首次回落。發改委亦表示會加強大宗商品價格監測預測，續批次銅、鋁、鋅等國家儲備投放，密切關注市場價格異常波動情况。鋼材、銅、鋁等價格由5月份的高位下跌3%至14%，令6月份PPI環比漲幅比上月大幅收窄1.3個百分點。

在本月初亦以公開競價方式，投放了第一批國家儲備中的銅2萬噸、鋁5萬噸和鋅3萬噸；200多家有色金屬加工製造企業參與競價；成交價格比當日市場價格低約3%至9%不等，明顯釋放了積極穩定市場的信號。

其實在海運、原材料價格快速上漲，大宗商品價格處於近幾年高位，成本上升的情况下，企業盈利受到負面影響，國內製造業PMI新出口訂單指數近三個月持續下行、近兩個月更在景氣線50以下，可能已引發滯脹。穩價政策下可令製造企業補充庫存，緩解生產經營壓力。中國央行在上周亦下調金融機構存款準備金率，緩解金融機構經營壓力，通過降低銀行經營成本，進而讓利中小微企業，旨意同出一轍。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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