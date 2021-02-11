史上最大SPAC收購交易告吹 PSTH棄入股環球音樂

阿克曼旗下的對冲基金Pershing Square Holdings現將取代PSTH繼續收購行動，而PSTH將轉而尋求常規的SPAC合併，除非股東投票贊成延期，否則該公司須在18個月內完成新交易。

Ermenegildo透過SPAC美國上市

另外，有111年歷史的意大利奢侈服裝品牌Ermenegildo Zegna將透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在美國上市集資8.8億美元。與其合併的SPAC由歐洲私募股權集團Investindustrial成立，並由瑞銀前行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）擔任董事長。合併後的公司估值為32億美元，Zegna家族將持有新公司的62%股份。Zegna在全球80個國家及地區經營296家門店，預計今年銷售額將恢復至2019年疫情爆發前水平。

（綜合報道）

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