史上最大SPAC收購交易告吹 PSTH棄入股環球音樂

【明報專訊】歷來最大規模的特殊目的收購公司（SPAC）交易受挫。對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）旗下的SPAC——Pershing Square Tontine Holdings（PSTH），放棄以40億美元收購法國媒體集團Vivendi旗下的環球音樂（UMG）10%股份。該項交易使環球音樂的估值達到350億歐元（約3200億港元），不過美國證交會（SEC）對交易是否符合紐交所規定提出質疑，促使PSTH擱置交易。
阿克曼旗下的對冲基金Pershing Square Holdings現將取代PSTH繼續收購行動，而PSTH將轉而尋求常規的SPAC合併，除非股東投票贊成延期，否則該公司須在18個月內完成新交易。
Ermenegildo透過SPAC美國上市
另外，有111年歷史的意大利奢侈服裝品牌Ermenegildo Zegna將透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在美國上市集資8.8億美元。與其合併的SPAC由歐洲私募股權集團Investindustrial成立，並由瑞銀前行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）擔任董事長。合併後的公司估值為32億美元，Zegna家族將持有新公司的62%股份。Zegna在全球80個國家及地區經營296家門店，預計今年銷售額將恢復至2019年疫情爆發前水平。