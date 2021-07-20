Zoom以發行新股形式 購雲端服務商Five9

視訊軟件競爭激烈 急需新收入來源

Zoom表示，每股Five9的股東，將獲0.5533股Zoom，對Five9的估值為每股200.28美元，較其上周五收市的177.6美元，溢價13%。昨早段Five9股價升5%，約報186美元。根據FactSet的數據，這是美國今年規模第二大的科技公司併購，規模僅次於微軟計劃以160億美元收購人工智能（AI）語音技術公司Nuance。Zoom在疫情期間業務增長迅速，去年收入增長326%。但隨着經濟活動重啟，其增長開始放緩。雖然Zoom也推出了新產品應對環境變化，但單靠內部增長難以令投資者滿意。隨着與微軟Teams的視訊軟件競爭趨於激烈，Zoom急需新的收入來源。

自疫情爆發以來，市場對聯絡中心技術的需求激增，令Five9的雲軟件使用大增，以應對在家工作的需求。Five9去年收入增長33%至4.35億美元。

（綜合報道）

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